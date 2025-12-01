تحذيرات منظمة الصحة العالمية من ماربورج.. كيف ينتقل الفيروس؟

بعد أن أعلنت وزارة الصحة الإثيوبية تفشٍّ لفيروس ماربورج،

أكدت منظمة الصحة العالمية (WHO) أن هذا التفشي يُشكل خطراً عالياً على المستوى الوطني، لكن الخطر في المنطقة الإقليمية مُعتدل، وعلى المستوى العالمي منخفض.



ووصفت منظمة الصحة العالمية (WHO) فيروس ماربورج بأنه من أخطر الفيروسات: مرضه قد يقتل نسبة كبيرة من المصابين (معدل وفاة قد يصل إلى 88٪ في بعض الأوبئة).

ولا يوجد إلى الآن لقاح أو علاج معتمد للماربورج الرعاية تكون داعمة (سوائل، معالجة الأعراض).





الفيروس ينتقل عبر سوائل الجسم (دم، لعاب، سوائل داخلية) أو أدوات ملوثة، وليس عبر الهواء أو الرذاذ التنفسي — ما يقلل من احتمال انتقاله بسهولة مثل فيروس تنفسي.

المصدر euronews