رئيس قسم الصدر بالقصر العيني لكبار السن: تلقوا لقاح الإنفلونزا الموسمي

نصح الدكتور أيمن سالم، أستاذ ورئيس قسم الصدر بالقصر العيني، كبار السن بتلقي لقاح الإنفلونزا الموسمي في الوقت الراهن، قائلًا: لسه موسم الشتاء معانا، ونزلات الإنفلونزا مكملة حتى انتهاء الشتاء ولم يبدأ رسميًا بعد.

تابع خلال مداخلة عبر تطبيق زووم ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار": حقنة اللقاح تبدأ فعاليتها بعد عشرة أيام إلى أسبوعين.وانصح بالحصول عليها "

وعن نصائحه لكل الناس حول القلق من أدوار البرد قال: أدوار معتادة، وألفت النظر إلى أن دخول البرد في حد ذاته دون عدوى قد يُحدث أعراضًا في الجهاز التنفسي العلوي بشكل زكام وانسداد في الأنف، بسبب تغيرات فيزيائية في البيئة المحيطة، حتى دون حدوث عدوى أو نزلات حمى.



وردًا على سؤال الاعلامية لميس الحديدي : هل يرتدي الناس الكمامات ؟ قال: ارتدوا الكمامات في الزحام والأماكن المغلقة وسيئة التهوية والضيقة مثل الأسانسير أو التاكسي، وغسل الأيدي بتكرار، والمخالطة عن بُعد.والحصول على الفيتامينات سواء بشكل طبيعي عبر تناول البرتقال أو في شكل كبسولات "