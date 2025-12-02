مكتبة الإسكندرية تنظم مؤتمر «عمارة الآرت ديكو: منظور متوسطي»

تنظم مكتبة الإسكندرية، من خلال مركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط التابع لقطاع البحث الأكاديمي، مؤتمرًا بعنوان: «عمارة الآرت ديكو: منظور متوسطي»، بالتعاون مع القنصلية الفخرية الإيطالية في الإسكندرية، ومؤسسة ألكسندرينا الثقافية (Anpiemed)، ومركز التوثيق المعماري المعاصر في توسكانا بإيطاليا (CeDACoT)، وبالشراكة مع صندوق التنمية الثقافية في القاهرة، وذلك يوم الاثنين 8 ديسمبر 2025، في تمام الساعة التاسعة صباحًا بقاعة الوفود بمكتبة الإسكندرية.

يأتي تنظيم المؤتمر في إطار الاحتفال العالمي بمئوية حركة الآرت ديكو، وهي حركة فنية ومعمارية ازدهرت في بدايات القرن العشرين، وتميّزت بخطوط هندسية واضحة وزخارف متكررة تجمع بين الفخامة والحداثة.

وقد أثّر هذا الطراز في تصميم المباني والديكور والأثاث في العديد من المدن حول العالم، ومن بينها مدن البحر المتوسط.

يتضمّن المؤتمر عروضًا بحثية يقدمها باحثون وخبراء من عدد من الدول الأوروبية والعربية.

ويُعدّ هذا المؤتمر الثاني ضمن سلسلة من ثلاثة مؤتمرات مخصّصة لفن الآرت ديكو؛ إذ عُقد المؤتمر الأول في تونس عام 2024، بينما يُقام المؤتمر الثالث في المغرب عام 2026.