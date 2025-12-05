وائل القباني: حامد حمدان لاعب دولي بمواصفات الزمالك

أشاد وائل القباني، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، بقدرات وإمكانات الفلسطيني حامد حمدان لاعب بتروجت، الذي يقترب من الانضمام للقلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أنه يمتلك المواصفات التي يحتاجها الزمالك.

وقال القباني خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة MBC مصر 2: "حامد لاعب صاحب قدرات وإمكانيات عالية جدًا، وسبق وأشدنا به بعد تألقه مع بتروجت، وقلنا إن الزمالك محتاج لاعب بالمواصفات دي.

وأكمل: "تألق حامد حمدان مع منتخب فلسطين يؤكد أنه لاعب دولي وليس محلي فقط".

وأكد القباني أنه يتمنى انضمام اللاعب للزمالك في أقرب وقت، قائلاً: "صفقة قوية وهتفيد الزمالك بشكل كبير."

وانتقل نجم الزمالك السابق للحديث عن الجولة الأخيرة من دور المجموعات في كأس العرب، متوقعًا أن يتعامل منتخبا فلسطين وسوريا بحذر شديد: "أتوقع تحفظ من المنتخبين لأن التعادل يؤهلهم معًا دون النظر لنتيجة مباراة قطر وتونس."

وتحدث القباني عن مفاجآت البطولة، قائلاً: "تعادل الجزائر حامل اللقب مع السودان واحدة من أكبر مفاجآت البطولة."

كما أشاد بمستوى التنظيم والأجواء الجماهيرية في البطولة، موضحًا: "التنظيم والملاعب والجمهور والمستوى المتقارب… كل هذه أسباب نجاح البطولة حتى الآن".