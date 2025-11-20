قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كارثة إنسانية في دارفور.. الأمم المتحدة تدعو لحماية النازحين وإدخال الغذاء
السيدة انتصار السيسي برفقة قرينة رئيس كوريا الجنوبية بالمتحف الكبير |صور
أخبار التكنولوجيا | جوجل تعلن عن ميزة لمشاركة الملفات بين أندرويد وآيفون.. بيربلكستي تطلق متصفح Comet على أجهزة المحمول
فصل الكهرباء عن هذه المناطق والقرى بكفر الشيخ.. اعرف الأماكن والمواعيد
اليونيسف: مصرع ما لا يقل عن 67 طفـ.لًا في غزة منذ بدء وقف إطلاق النار
تامر فرج لـ"صدى البلد": عادل أدهم قدوتي ولا أخشى أدوار الشر | فيديو
ترامب واتهامات الخيانة.. كيف وصل الخطاب السياسي للتلويح بعقوبة الإعدام؟
تفاصيل جديدة في جريمة تقطيع طفل بالصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية
الأمم المتحدة: أعداد النازحين من الفاشر تجاوزت 100 ألف شخص منذ نهاية أكتوبر
أفضل شهادات البنك الأهلي للاستثمار بعد تثبيت الفائدة
تصعيد إسرائيلي في القنيطرة ونقاط تفتيش للسكان.. وانتشار روسي جديد
تطورات ميدانية واسعة وتقدم للجيش السوداني في كردفان
تيليجرام يشعل المنافسة.. مزاد خفي وهدايا نادرة تكشف سر التحديث الجديد

شيماء عبد المنعم

أعلنت منصة تيليجرام Telegram، عن طرح تحديث جديد يضيف مجموعة من الميزات المهمة، أبرزها إمكانية استضافة بث مباشر داخل قصص تيليجرام، إلى جانب خاصية التعليقات الحية للمشاهدين. 

كما يقدم تحديث تيليجرام الجديد خيار تكرار الرسائل المجدولة والتذكيرات بفواصل زمنية محددة لأتمتة المهام، إضافة إلى نظام مزادات للهدايا الجديدة بهدف تحقيق توزيع أكثر عدلا.

ميزات جديدة في تيليجرام

أوضحت شركة تيليجرام أن ميزة القصص المباشرة يمكن تفعيلها من الحسابات الشخصية وكذلك المجموعات والقنوات التي حصلت على إمكانية نشر القصص عبر ميزة التعزيزات، وتتيح هذه الخاصية للمستخدمين إجراء بث مباشر داخل القصص لمشاركة اللحظات والأحداث فور وقوعها، بينما يستطيع المشاهدون إضافة التعليقات تماما كما في المكالمات الجماعية والدردشات المرئية. 

ويمكنهم أيضا دعم صانعي المحتوى وإبراز تعليقاتهم باستخدام نجوم تيليجرام Stars.

وتوفر القصص المباشرة أربع خيارات للخصوصية: الجميع، جهات الاتصال، الأصدقاء المقربون، والمستخدمون المحددون. 

كما تدعم ميزة البث مفاتيح RTMP الخاصة بتطبيقات البث الخارجية مثل OBS وXSplit، ما يسمح للمبدعين بالبث عبر تجهيزاتهم الاحترافية.

ميزة القصص المباشرة 

رسائل مجدولة قابلة للتكرار

أصبح بإمكان مستخدمي تيليجرام ضبط الرسائل المجدولة والتذكيرات لتتكرر تلقائيا بفترات محددة مثل يوميا أو مرتين شهريا وغير ذلك، ولتفعيلها، يكفي الضغط مطولا على زر إرسال داخل أي محادثة> ثم اختيار تكرار وتحديد الفترة المطلوبة.

رسائل مجدولة قابلة للتكرار

نظام مزادات للهدايا القابلة للتحصيل

يقدم تيليجرام هدايا رقمية فريدة تعرف باسم هدايا، يمكن عرضها كحالات للحساب أو تنظيمها في مجموعات أو نقلها إلى محافظ بلوكشين، بالإضافة إلى إمكانية تداولها في السوق. 

وبهدف منع نفاد الإصدارات المحدودة خلال ثوان، ستطرح الهدايا الجديدة عبر مزادات متعددة الجولات، حيث يمكن للمستخدمين المزايدة باستخدام النجوم للحصول على الهدايا.

وتؤكد الشركة أن هذه الخطوة ستضمن توزيعا أكثر عدلا للهدايا بين المستخدمين.

تحسينات على واجهة iOS وأندرويد

يتضمن التحديث تحسينات إضافية على أجهزة iOS، بما يتماشى مع نظام iOS 26، تشمل واجهات "الزجاج السائل" أكثر، وصفحات ملفات شخصية معاد تصميمها، وقائمة إعدادات جديدة، وقائمة مرفقات محسنة.

أما على أجهزة أندرويد، فقد حصل التطبيق على حقل إدخال جديد بتصميم مبسط وتأثيرات ضبابية خلال التمرير، ما يمنح تجربة استخدام أكثر حداثة.

تيليجرام تحديث جديد القصص المباشرة

السيارات الكهربائية
الكونجرس الأمريكي
سيارات البنزين
ازالة تعدي
