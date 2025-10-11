قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس جامعة أسوان: نعمل على أن نكون نموذجا يحتذى به في الجمال والنظام
مكاسب كثيرة.. خبير اقتصادي يكشف أهمية رفع التصنيف الائتماني لمصر إلى B
غزة.. العثور على جثـ.ـث متحللة في مناطق انسحب منها الجيش الإسرائيلي
مقرر أممي: وقف إطلاق النار في غزة خطوة مهمة ويجب الإسراع في إعادة الإعمار
رئيس الوزراء من افتتاح مستشفى طوخ: خدمة محدودي الدخل لها الأولوية لدينا
وزير الخارجية الأسبق: قمة شرم الشيخ نقطة انطلاق لمستقبل أفضل لغزة
مقرر أممي: الفلسطينيون يجب أن يقرروا بأنفسهم مستقبل غزة بعيدًا عن أي وصاية خارجية
الحناوي: اتفاق شرم الشيخ ينقذ غزة من نيران الحرب ويفتح باب الأمل للفلسطينيين
الخبر أسعدنا.. إلهام شاهين توجه رسالة لـ إيناس الدغيدي بمناسبة زواجها
اختيار محمد عبدالله عضواً بلجنة صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي
مدبولي: نجحنا في التوصل لاتفاق وقف الحرب في غزة.. وموقف مصر ثابت برفض تصفية القضية الفلسطينية
28 أكتوبر.. الحكم في دعوى بطلان الحجر على ممتلكات إبراهيم سعيد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تيليجرام يتحدى واتساب.. من يتصدر سباق الميزات في 2025؟

تيليجرام يتحدي واتساب
تيليجرام يتحدي واتساب
شيماء عبد المنعم

في عام 2025، أصبحت تطبيقات المراسلة أكثر من مجرد أدوات للدردشة، بل تحولت إلى منصات متكاملة تجمع بين الاتصال الفوري، مشاركة الملفات، إدارة المجتمعات، وتقديم خدمات متعددة، من بين أبرز هذه التطبيقات يبرز كل من تيليجرام وواتساب، وهما يتنافسان بقوة لتقديم أفضل تجربة للمستخدمين، كل بطريقته ونهجه الخاص.

هل يتفوق تيليجرام على واتساب في 2025؟

خلال السطور التالية سنسلط الضوء على أبرز ما يقدمه كل من تيليجرام وواتساب، ونقارن بين ميزاتهما المتطورة، لنفهم لماذا يختار كثير من المستخدمين تغيير وجهتهم من تطبيق إلى آخر.

تطور تطبيقات المراسلة من نصوص إلى أنظمة متكاملة

 

خلال العقد الأخير، تجاوزت تطبيقات المراسلة مهمتها الأساسية كوسيلة لتبادل النصوص، وأصبحت منصات متكاملة تدعم المكالمات الصوتية والمرئية، مشاركة الملفات عبر السحابة، والتشفير من طرف إلى طرف، ورغم أن تيليجرام وواتساب يتصدران هذا المجال، إلا أن الاختلاف بينهما يظهر في الأداء، الخصوصية، ودرجة التخصيص.

يشتهر تيليجرام بسرعته، والقدرة على العمل عبر أجهزة متعددة في الوقت نفسه، وتوفيره لمساحة تخزين سحابية غير محدودة تتيح للمستخدم الوصول إلى محادثاته وملفاته من أي جهاز ومرونته كمشروع مفتوح المصدر، إضافة إلى ذلك، يوفر التطبيق مرونة عالية في التخصيص، من الخلفيات إلى الملصقات المتحركة وحتى إمكانية تطوير بوتات وخدمات داخلية، مما يجعله مفضلا لدى من يبحثون عن تجربة أكثر تحكما وابتكارا.

أما واتساب يظل متفوقا من حيث سهولة الاستخدام وانتشاره الواسع مع أكثر من ملياري مستخدم نشط حول العالم، ورغم أن ميزاته أقل تنوعا من تيليجرام، إلا أنه يركز على الأمان عبر التشفير التام لجميع المحادثات، وسهولة الاستخدام والتكامل السلس مع الأرقام الهاتفية، ما يجعله الخيار الأمثل للمستخدمين الذين يبحثون عن تواصل سريع ومباشر دون تعقيدات

تيليجرام وواتساب

لماذا يتحول المزيد من المستخدمين إلى تيليجرام؟

واحدة من أبرز نقاط قوة تيليجرام هي تركيزه على الحرية والابتكار، فهو لا يعد مجرد تطبيق دردشة، بل منصة متكاملة لإدارة المجتمعات، بناء البوتات، ومشاركة الملفات الكبيرة.

من أبرز مزاياه:

- المزامنة السحابية الكاملة عبر جميع الأجهزة.

- محادثات سرية قابلة للحذف الذاتي وغير قابلة لإعادة التوجيه.

- قنوات ومجموعات ضخمة تضم آلاف الأعضاء.

- مساحة تخزين غير محدودة.

- دعم البوتات والتطبيقات المصغرة التي تسمح بإنشاء أدوات وخدمات داخلية.

ورغم أن واتساب يفتقر إلى مستوى التخصيص الموجود في تيليجرام، إلا أنه يبرز في جوانب مثل:

- سهولة الاستخدام وتكامل الأرقام الهاتفية.

جودة عالية في المكالمات الصوتية والمرئية.

- دعم الحسابات التجارية والمدفوعات في بعض المناطق.

- تشفير شامل End-to-End لجميع الرسائل بشكل افتراضي.

- كما يوفر واتساب تجربة متزامنة وسلسة مع الهاتف والكمبيوتر.

الخصوصية والأمان

كلا التطبيقين يقدمان ميزات أمان قوية، لكن بطريقتين مختلفتين:

يوفر واتساب تشفيرا كاملا لجميع المحادثات، لكنه مملوك لشركة “ميتا”، مما يثير بعض المخاوف بشأن مشاركة البيانات لأغراض إعلانية.

بينما يوفر تيليجرام التشفير الكامل فقط في "المحادثات السرية"، لكن محادثاته السحابية مؤمنة وتخزن على خوادم خاصة، مع قدرة المستخدم على الوصول إليها من أي جهاز، هذه الشفافية والاستقلالية تهم المستخدمين المهتمين بالخصوصية.

الأداء والتخزين

يعتمد تيليجرام على التخزين السحابي، ما يوفر مساحة على الهاتف ويتيح رفع ملفات تصل إلى 2 جيجابايت لكل ملف، مقارنة بـ100 ميجابايت فقط في واتساب.

في المقابل يخزن واتساب البيانات محليا، لكنه بدأ في تقديم أدوات محسنة لإدارة الوسائط والنسخ الاحتياطية.

التخصيص وتجربة المستخدم

يتفوق تيليجرام بوضوح في التخصيص، حيث يمكن تغيير الخلفيات، الثيمات، وحتى رموز التطبيق. كما يدعم الملصقات المتحركة وردود الفعل التعبيرية.

بينما يحافظ واتساب على واجهة بسيطة ومألوفة، تناسب جميع المستخدمين دون الحاجة إلى مهارات تقنية.

أي تطبيق تختار في 2025؟

الاختيار بين تيليجرام وواتساب يعتمد على أسلوب حياتك واحتياجاتك:

- اختر تيليجرام إذا كنت تفضل التخصيص، مجموعات كبيرة، مشاركة ملفات ضخمة، وتجربة أكثر حرية.

- اختر واتساب إذا كنت تبحث عن البساطة، وسرعة الاتصال، وانتشار واسع بين الأصدقاء والعائلة.

- العديد من المستخدمين اليوم يعتمدون على التطبيقين معا تيليجرام للمجتمعات ومشاركة الملفات، وواتساب للمحادثات الشخصية.

تيليجرام وواتساب مقارنة بين Telegram وWhatsApp مزايا تيليجرام وواتساب في 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

سعر الذهب

قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم بمصر.. وعيار 21 الآن مفاجأة

سعر الذهب

متوسط أسعار الذهب اليوم في مصر.. بكام عيار 21 ؟

ارني سلوت

سيف زاهر : جماهير ليفربول تنتقد سلوت بسبب حسام حسن

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت 11-10-2025.. بكام الفراخ انهاردة؟

الأرز

تراجع أسعار الأرز في الأسواق.. والشعبة تكشف عن مفاجأة الفترة المقبلة

سورة الرحمن عروس القرآن

لماذا سميت سورة الرحمن بعروس القرآن؟.. 5 أسباب عليك معرفتها

ذنوبك من الأرض إلى السماء

إذا كانت ذنوبك من الأرض إلى السماء.. علي جمعة: بعملين تكفرها كلها

ترشيحاتنا

جانب من الاجتماع

وزير الصحة يبحث مع فريدنزدورف الدولية تعزيز دعم الأطفال متضرري الحروب

حد

لأول مرة .. إتاحة تحويلات بنكية بحد يومى 10 ملايين جنيه

الدكتور علي الغمراوي

هيئة الدواء : الشراكة مهمة وضرورية لدعم مستقبل الصناعة الدوائية

بالصور

طريقة عمل الفريك باللحمة المفرومة.. أكلة مصرية أصيلة بطعم لا يقاوم

طريقة عمل الفريك باللحمة المفرومة
طريقة عمل الفريك باللحمة المفرومة
طريقة عمل الفريك باللحمة المفرومة

علامات خفية في أظافر القدمين قد تكشف إصابتك بسرطان الرئة مبكرًا.. انتبه لهذه التغيرات

علامات على القدمين تدل على الإصابة بسرطان الرئة
علامات على القدمين تدل على الإصابة بسرطان الرئة
علامات على القدمين تدل على الإصابة بسرطان الرئة

فى عيد ميلاده.. عمرو دياب قصة نجاح من الشرقية إلى العالمية

عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب

فيديو

زفة صعيدية داخل معبد الكرنك

زفة صعيدية داخل معبد الكرنك .. سائحة أجنبية تحتفل بزفافها وسط الباعة

يوسف شلش

حقه لازم يرجع.. القصة الكاملة لمقتل التيك توكر يوسف شلش في مشاجرة المطرية

إيناس الدغيدي

بعد تجاوزها الـ 70... إيناس الدغيدي تفاجئ الجمهور بحفل زفافها

طلاب ولعوا شارع كامل

طلاب ولعوا شارع كامل.. هزار قلب كارثة في التجمع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الحرب جرح لا يندمل

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

المزيد