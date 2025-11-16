قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أراتاري يعلن الحرب.. تطبيق هندي يطمح لانتزاع نصف مليار مستخدم من واتساب

شيماء عبد المنعم

منذ أن دخل تطبيق واتساب حياتنا، أصبح من الصعب تخيل يوم يمر من دونه، وفي الهند تحديدا إذ يتجاوز عدد مستخدميه أكثر من 500 مليون شخص، فهو يعد المنصة الأساسية لكل أشكال التواصل، من محادثات العائلة إلى تحديثات العمل، وغالبا ما يكون الحل الأسرع هو إنشاء مجموعة جديدة على التطبيق. 

ولكن وسط هذا الانتشار الهائل، يبرز تطبيق هندي جديد يسعى لمنافسة هيمنة واتساب، وهو أراتاري Arattai المطور محليا.

ما هو أراتاري؟

أراتاري هو تطبيق مراسلة طورته شركة Zoho التي تتخذ من مدينة تشيناي مقرا لها، ويقدم بوصفه بديلا هنديا لتطبيقات الدردشة العالمية. 

يحمل اسمه معنى "الدردشة العفوية" باللغة التاميلية، ويستهدف الاستخدام اليومي عبر مزايا تشمل: الرسائل النصية، المكالمات الصوتية والمرئية، مشاركة الوسائط، القصص، والقنوات، وهي خصائص مألوفة لدى مستخدمي تطبيقات المراسلة الحديثة.

ويوفر التطبيق تشفيرا كاملا للمكالمات، لكنه لم يصل بعد إلى مستوى التشفير التام للرسائل النصية.

واتساب وأراتاري

تصاعد الاهتمام بـ أراتاري مؤخرا بعد أن دعا وزير التعليم الهندي دارمندرا برادان المواطنين إلى تجربته بوصفه خيارا آمنا ومحليا، كما تصدر التطبيق قائمة التنزيلات في متجر التطبيقات.

يركز أراتاري على تقديم أساسيات التواصل: دردشات فردية وجماعية، رسائل نصية وصوتية، مشاركة الصور والفيديو، إضافة إلى مكالمات صوتية ومرئية مشفرة، ويدعم التطبيق استخدامه على أجهزة متعددة تشمل الحاسوب وAndroid TV، إلى جانب ميزة القصص والقنوات للبث ومتابعة صناع المحتوى.

ورغم تشابه الميزات بين أراتاري وتطبيقات أخرى، فإن أبرز نقاط تميزه تتمثل في التزام Zoho الصارم بحماية الخصوصية، إذ لا تعتمد الشركة على بيانات المستخدمين لأغراض إعلانية، في الوقت الذي تواجه فيه منصات عالمية انتقادات لاستغلال البيانات، وهذا يجعل التطبيق خيارا جذابا للمستخدمين القلقين من الرقابة والسيادة الرقمية.

هل يستطيع أراتاري أن يحل محل واتساب في الهند؟

من المهم الإشارة إلى أن واتساب يتمتع بجذور قوية في السوق الهندية، ولم يكن أراتاري أول محاولة لمنافسته، فقد سبقته تطبيقات مثل Hike وتيليجرام وWeChat وغيرها، إلا أن واتساب حافظ على صدارته.

ورغم ذلك، يحظى أراتاري حاليا بزخم لافت، وهو خطوة أولى أساسية، كما يمنحه أراتاري محليا هوية "صنع في الهند" التي أصبحت عنصر جذب مهما لدى المستخدمين الداعمين للسيادة الرقمية، وزاد هذا الدعم حضور شخصيات حكومية أعلنت تأييدها للتطبيق، مما عزز ثقة الجمهور به.

يقدم التطبيق أيضا درجة قوية من الخصوصية عبر تشفير المكالمات، إضافة إلى مجموعة خصائص تجمع بين تطبيقات الدردشة ووسائل التواصل المصغرة عبر القصص والقنوات ودعم الأجهزة المتعددة.

لكن رغم كل ذلك، لا يبدو أن أراتاري جاهز تماما لمنافسة واتساب، فغياب التشفير الكامل للرسائل، الميزة التي يعتمد عليها واتساب بشكل أساسي، يشكل فجوة كبيرة، من دونها، سيبقى أراتاري منافسا محتملا لا بديلا حقيقيا.

وإذا استطاعت Zoho سد فجوة التشفير، وتحسين البنية التحتية، ومواصلة تطوير الميزات تدريجيا، فقد ينجح التطبيق في انتزاع حصة معتبرة من السوق، إلا أن إزاحة واتساب بالكامل من المشهد الهندي تبقى مهمة صعبة في الوقت الراهن.

أراتاري واتساب تطبيق هندي جديد ما هو أراتاري منافس واتساب

