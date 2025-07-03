تيليجرام يضيف مزايا حصرية لمشتركي Premium في آخر تحديثاته

أطلق تطبيق تيليجرام Telegram، تحديثه الجديد برقم 11.13.0 لمستخدمي نظامي أندرويد وiOS، والذي يتضمن ميزتين رئيسيتين هما القوائم التعاونية والمنشورات المقترحة للقنوات.

ويهدف التحديث إلى تعزيز تجربة مستخدمي تيليجرام في إدارة المهام، وتوفير أدوات جديدة لأصحاب القنوات لتوسيع التفاعل وتحقيق الدخل.

ميزات تيليجرام الجديدة

الميزة الأولى، هي القوائم التعاونية، تتيح لمشتركي Telegram Premium إنشاء قوائم مهام تفاعلية داخل أي محادثة.

كما يمكن استخدام هذه القوائم في تنسيق العمل الجماعي، تنظيم المهام الشخصية، أو حتى المتابعة اليومية.

وقد أضيفت صلاحيات متقدمة تسمح لمنشئ القائمة بتحديد من يمكنه تعديلها أو وضع علامة على المهام المنجزة.

ويمكن إنشاء القائمة عبر الدخول إلى قائمة الإرفاق في أي محادثة واختيار "Checklist"، ثم مشاركتها في المحادثات الخاصة أو الجماعية أو حتى في الرسائل المحفوظة.

ميزات تيليجرام الجديدة

تتيح الميزة الثانية للمستخدمين إرسال محتوى مقترح إلى القنوات من خلال واجهة مخصصة ضمن التطبيق، هذه الخاصية تمكن المتابعين من اقتراح منشورات، مثل مراجعات أو عروض أو محتوى جماهيري، حيث تصل الاقتراحات كرسائل مباشرة إلى إدارة القناة.

ويمكن لمالك القناة جدولة هذه المنشورات أو نشرها في الوقت الذي يراه مناسبا، في الوقت الحالي، يقتصر إرسال المنشورات المقترحة على مشتركي Telegram Premium فقط.

لتحفيز القنوات على قبول المنشورات المقترحة، أتاح تيليجرام إمكانية تقديم مكافآت مالية باستخدام عملتي Toncoin أو Telegram Stars.

ميزات تيليجرام الجديدة

كما يمكن إضافة Toncoin عبر منصة Fragment، في حين يمكن شراء Stars من خلال نفس المنصة أو عن طريق بوت PremiumBot.

تمنح المكافآت بعد 24 ساعة من النشر، وتسترد تلقائيا في حال حذف المنشور قبل هذه المدة، بينما يمكن استرداد Stars خلال فترة تصل إلى 21 يوما، فإن مدفوعات Toncoin لا يمكن استرجاعها، مما يجعلها خيارا أكثر أمانا في بعض الحالات.

أوضح تيليجرام أن هذه المزايا تمنح القنوات وسيلة فعالة للتفاعل مع جمهورها والمشاركة في حملات تسويقية دون مغادرة التطبيق، مع الحفاظ على الخصوصية وتقليل مخاطر الاحتيال.

تحديث تيليجرام الجديد متاح الآن للتحميل عبر متجر Google Play لمستخدمي أندرويد أو من خلال موقع telegram، وكذلك عبر App Store لمستخدمي آيفون.