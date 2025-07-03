قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مطار شرم الشيخ يستقبل أولى رحلات Vision Air من مولدوفا
تيليجرام يضيف مزايا حصرية لمشتركي Premium في آخر تحديثاته
أمريكا تتجنب التنبؤ بموعد اتفاق وقف إطلاق النار في أوكرانيا
التشكيل الكامل للجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة ميلود حمدي
3.370 تريليون جنيه.. قيمة إشهارات سجل الضمانات المنقولة بنهاية أبريل
مصدر بسيراميكا كليوباترا: الأهلي على أعتاب ضم أحمد هاني
الأهلي يتمسك بإمام عاشور ويرفض رحيله نهائيًا
ترامب: على جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي أن يستقيل فورا
وفاة الكاتب الصحفي عادل السروجي نائب رئيس تحرير الأهرام المسائي
الأرصاد: طقس الخميس شديد الحرارة نهارًا وشبورة مائية كثيفة صباحًا على شمال البلاد
400 ألف وحدة.. الإسكان تكشف تفاصيل طرح إسكاني جديد بتكليف رئاسي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تيليجرام يضيف مزايا حصرية لمشتركي Premium في آخر تحديثاته

تيليجرام
تيليجرام
شيماء عبد المنعم

أطلق تطبيق تيليجرام Telegram، تحديثه الجديد برقم 11.13.0 لمستخدمي نظامي أندرويد وiOS، والذي يتضمن ميزتين رئيسيتين هما القوائم التعاونية والمنشورات المقترحة للقنوات. 

ويهدف التحديث إلى تعزيز تجربة مستخدمي تيليجرام في إدارة المهام، وتوفير أدوات جديدة لأصحاب القنوات لتوسيع التفاعل وتحقيق الدخل.

ميزات تيليجرام الجديدة

الميزة الأولى، هي القوائم التعاونية، تتيح لمشتركي Telegram Premium إنشاء قوائم مهام تفاعلية داخل أي محادثة. 

كما يمكن استخدام هذه القوائم في تنسيق العمل الجماعي، تنظيم المهام الشخصية، أو حتى المتابعة اليومية. 

وقد أضيفت صلاحيات متقدمة تسمح لمنشئ القائمة بتحديد من يمكنه تعديلها أو وضع علامة على المهام المنجزة. 

ويمكن إنشاء القائمة عبر الدخول إلى قائمة الإرفاق في أي محادثة واختيار "Checklist"، ثم مشاركتها في المحادثات الخاصة أو الجماعية أو حتى في الرسائل المحفوظة.

ميزات تيليجرام الجديدة

تتيح الميزة الثانية للمستخدمين إرسال محتوى مقترح إلى القنوات من خلال واجهة مخصصة ضمن التطبيق، هذه الخاصية تمكن المتابعين من اقتراح منشورات، مثل مراجعات أو عروض أو محتوى جماهيري، حيث تصل الاقتراحات كرسائل مباشرة إلى إدارة القناة.

ويمكن لمالك القناة جدولة هذه المنشورات أو نشرها في الوقت الذي يراه مناسبا، في الوقت الحالي، يقتصر إرسال المنشورات المقترحة على مشتركي Telegram Premium فقط.

لتحفيز القنوات على قبول المنشورات المقترحة، أتاح تيليجرام إمكانية تقديم مكافآت مالية باستخدام عملتي Toncoin أو Telegram Stars. 

ميزات تيليجرام الجديدة

كما يمكن إضافة Toncoin عبر منصة Fragment، في حين يمكن شراء Stars من خلال نفس المنصة أو عن طريق بوت PremiumBot. 

تمنح المكافآت بعد 24 ساعة من النشر، وتسترد تلقائيا في حال حذف المنشور قبل هذه المدة، بينما يمكن استرداد Stars خلال فترة تصل إلى 21 يوما، فإن مدفوعات Toncoin لا يمكن استرجاعها، مما يجعلها خيارا أكثر أمانا في بعض الحالات.

أوضح تيليجرام أن هذه المزايا تمنح القنوات وسيلة فعالة للتفاعل مع جمهورها والمشاركة في حملات تسويقية دون مغادرة التطبيق، مع الحفاظ على الخصوصية وتقليل مخاطر الاحتيال. 

تحديث تيليجرام الجديد متاح الآن للتحميل عبر متجر Google Play لمستخدمي أندرويد أو من خلال موقع telegram، وكذلك عبر App Store لمستخدمي آيفون.

تيليجرام تحديث تيليجرام Telegram Premium

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات الجديدة.. هؤلاء يحصلون على 9800 جنيه يوم 22 في الشهر

زيادة المرتبات الجديدة.. هؤلاء يحصلون على 9800 جنيه يوم 22 في الشهر

سعر البنزين والسولار الآن 2 يوليو 2025

سعر البنزين والسولار الآن 2 يوليو 2025

أفضل عائد مقدم على الشهادات الثلاثية الثابتة

العائد الأقوى بالسوق الآن| شهادة إدخار بعائد 37.5% مقدما ولمدة 3 سنوات

تعديلات مشروع قانون الايحار القديم

رسمياً.. متى يتم الإخلاء الفوري أو الطرد في قانون الإيجار القديم ؟

طقس مصر

منار غانم: ارتفاع حرارة البحر المتوسط مؤشر على تطرف مناخي قادم.. وعلينا الاستعداد لحالات جوية غير معتادة

مجلس النواب

نص مشروع قانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب نهائيا

بعد الموافقة النهائية على قانون الإيجار القديم.. متى يتم إخلاء الشقق؟

بعد الموافقة النهائية على قانون الإيجار القديم.. متى يتم إخلاء الشقق؟

سعر الذهب عيار 21 الآن والدولار في مصر الأربعاء 2 يوليو 2025

عيار 21 الآن.. سعر الذهب والدولار في مصر الأربعاء 2 يوليو 2025

ترشيحاتنا

منتخب مصر

الاتحاد العربى ينظم لقاء منتخب مصر لكرة السلة على الكراسى المتحركة والكويت

الأهلي

الأهلي يضع محمود الجزار ضمن حساباته.. وملف شكري محسوم

الزمالك

الزمالك يبدأ استعداداته للموسم الجديد.. والمعسكر المحلي ينطلق 20 يوليو

بالصور

بكتيريا الأمعاء النافعة أمل جديد لعلاج السرطان.. دراسة تثير الجدل

دور بكتيريا الأمعاء الفعالة في الوقاية من السرطان
دور بكتيريا الأمعاء الفعالة في الوقاية من السرطان
دور بكتيريا الأمعاء الفعالة في الوقاية من السرطان

كارثة صامتة تهدد ملايين الأمريكيين: مواد سامة في مياه الشرب قد تسبب السرطان والعقم

تأثير المواد الأبدية الموجودة في المياة وتسبب السرطان والعقم
تأثير المواد الأبدية الموجودة في المياة وتسبب السرطان والعقم
تأثير المواد الأبدية الموجودة في المياة وتسبب السرطان والعقم

أمريكية تصاب بتسمم زئبقي بسبب تناول التونة يوميا: ظننت أنني أتبع نظاما صحيا

سيدة أمريكية تصاب بتسمم غذائي بسبب التونة
سيدة أمريكية تصاب بتسمم غذائي بسبب التونة
سيدة أمريكية تصاب بتسمم غذائي بسبب التونة

الكركم يحارب سرطان القولون.. دراسة تكشف قدرته على وقف نمو الخلايا السرطانية

ما الذي اكتشفه العلماء عن دور الكركم في الوقاية من سرطان القولون؟
ما الذي اكتشفه العلماء عن دور الكركم في الوقاية من سرطان القولون؟
ما الذي اكتشفه العلماء عن دور الكركم في الوقاية من سرطان القولون؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : هذا المساء

د. غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: شهيدات حادث المنوفية لكل كلمة معنى

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: الأسرار المناخية في الأمطار الصيفية

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: رحيل أحمد عامر.. لحظة صدق مع النفس وعِبرة للأحياء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تغيير الشرق الأوسط.. نتنياهو يغذي حربا طويلة

المزيد