إصدار 118 بطاقة تموينية ذكية للمواطنين بالوادي الجديد

أعلنت الدكتورة سلوى مصطفى مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، وصول 118 بطاقة تموينية ذكية جديدة (بدل فاقد – بدل تالف – فصل اجتماعي) إلى المديرية والإدارات التابعة لها، على أن يتم تسليم البطاقة لصاحبها شخصيًّا بصورة البطاقة الشخصية.

وأكدت، أنه يجري اليوم تسليم البطاقات للإدارات التموينية، بواقع 57 بطاقة لمركز الخارجة، و47 بطاقة لمركز الداخلة، و1 بطاقة لمركز بلاط، و13 بطاقة لمركز الفرافرة.

وشددت مدير مديرية التموين بالوادي الجديد، على جميع مسئولي التموين بالإدارات التموينية الخمس، بتشكيل لجنة لفرز البطاقات، وتسليمها للمكاتب التموينية المختصة، بدائرة المحافظة، وجرى بالفعل تسلم البطاقات التموينية الذكية للمنتفعين، وتفعيلها لصرف مقرراتهم التموينية، وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة.

وطالبت “مصطفى”، المواطن أن يتقدم للمكتب التمويني التابع له بإدخال بياناته برقم هاتفه الخاص به للشركة بحيث أن الكارت الجديد لن يفعل إلا بمعرفة المواطن نفسه عن طريق إرسال رسالة للرقم 9136 لتصله رسالة لتفعيل بطاقته وذلك لضمان عدم تفعيل البطاقة إلا بواسطة المواطن صاحب البطاقة.

وأشارت مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، إلي أنه جار العمل على تلقى طلبات المواطنين لاستخراج البطاقات التموينية سواء بدل فاقد أو تالف أو إصدار جديد لضمان أن تغطى المنظومة التموينية كافة قرى ومراكز المحافظة.