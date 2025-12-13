محافظة الجيزة تضبط سائقا خالف التعريفة وقسّم خط السير بخط الدقي–فيصل

وجّه المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي بالمحافظة، بسرعة التعامل مع الشكوى المنشورة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي والخاصة بتضرّر عدد من الركاب من قيام أحد سائقي سيارات الأجرة بتقسيم خط السير وفرض أجرة إضافية بالمخالفة للتعريفة المعلنة.

وتنفيذًا لتوجيهات محافظ الجيزة أصدر اللواء حازم لاشين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي تكليفات عاجلة للجان السرفيس بنطاق المحافظة برصد السائق صاحب الواقعة وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو المتداول.

وخلال مدة لم تتجاوز الساعة تمكّنت الأجهزة المختصة من ضبط السائق والسيارة بخط (الدقي – فيصل)، وبالتأكد من مطابقة السيارة والسائق للواقعة المنشورة واعتراف السائق تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة حيث تقرر إيقاف خط السير وتوقيع غرامة مالية على السائق.

وتهيب محافظة الجيزة بالسادة المواطنين سرعة الإبلاغ عن أية وقائع مماثلة فورًا، لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية وردع أية محاولات لتقسيم خطوط السير أو عدم الالتزام بالتعريفة المعلنة بالمواقف العامة، وذلك من خلال التواصل عبر الوسائل التالية:

الأرقام الأرضية: 33465048 – 33465046

خدمة واتساب: 01016050453

منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة: 16528

البوابة الإلكترونية للمنظومة: www.shakwa.eg