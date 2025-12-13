قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قصة 5 كيلو لحمة تثير أزمة فى الموسيقيين.. النقيب رفض طلبه.. وعاطف إمام: كذب وافتراء
مفاجأة في تشكيل ليفربول أمام برايتون.. ما موقف محمد صلاح؟
موعد مباراة بيراميدز وفلامنجو في الإنتركونتننتال والقنوات الناقلة
ما حكم من نسى الاغتسال قبل دخول مكة المكرمة؟.. علي جمعة يجيب
سعر الجنيه الذهب فى مصر اليوم السبت 13 ديسمبر 2025
رئيس الوزراء يشهد فعالية الإعلان عن إنشاء مركز التجارة الأفريقي
كذب وافتراء.. عاطف إمام : لم أطلب الحصول على 5 كيلو لحمة من نقيب الموسيقيين.. خاص
معاناة بلا نهاية.. الشعب السوداني يعيش أعمق أزمة إنسانية
سكك حديد مصر تواصل نقل الأشقاء السودانيين ضمن مشروع العودة الطوعية| صور
مواعيد مباريات اليوم السبت 13 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة
مفتي الجمهورية: الجهل والأمية الرقمية والدينية أخطر تحديات تواجه المجتمعات
مجموعة مصر .. تعرف على قوائم المجموعة الثانية فى أمم إفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظة الجيزة تضبط سائقا خالف التعريفة وقسّم خط السير بخط الدقي–فيصل

السيارة المضبوطة
السيارة المضبوطة
أحمد زهران

وجّه المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي بالمحافظة، بسرعة التعامل مع الشكوى المنشورة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي والخاصة بتضرّر عدد من الركاب من قيام أحد سائقي سيارات الأجرة بتقسيم خط السير وفرض أجرة إضافية بالمخالفة للتعريفة المعلنة.

وتنفيذًا لتوجيهات محافظ الجيزة أصدر اللواء حازم لاشين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي تكليفات عاجلة للجان السرفيس بنطاق المحافظة برصد السائق صاحب الواقعة وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو المتداول.

وخلال مدة لم تتجاوز الساعة تمكّنت الأجهزة المختصة من ضبط السائق والسيارة بخط (الدقي – فيصل)، وبالتأكد من مطابقة السيارة والسائق للواقعة المنشورة واعتراف السائق تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة حيث تقرر إيقاف خط السير وتوقيع غرامة مالية على السائق.
وتهيب محافظة الجيزة بالسادة المواطنين سرعة الإبلاغ عن أية وقائع مماثلة فورًا، لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية وردع أية محاولات لتقسيم خطوط السير أو عدم الالتزام بالتعريفة المعلنة بالمواقف العامة، وذلك من خلال التواصل عبر الوسائل التالية:
الأرقام الأرضية: 33465048 – 33465046
خدمة واتساب: 01016050453
منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة: 16528
البوابة الإلكترونية للمنظومة: www.shakwa.eg

محافظة الجيزة اخبار الجيزة محافظ الجيزة جهاز السرفيس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد السقا

أول تعليق لـ أحمد السقا بعد حذف فيديو دعم محمد صلاح من إنستجرام والفيس

محمد صلاح

«لم أقل هذا من قبل».. سلوت يفتح ملف أزمة محمد صلاح في ليفربول

بيراميدز

الليلة.. بيراميدز على موعد مع التاريخ بمواجهة فلامنجو البرازيلي بكأس القارات

رئيس الوزراء

مدبولي يستجيب لطلب مواطن يريد العودة لعمله في القليوبية

كأس العرب

4 منتخبات تتأهل .. مواعيد مباريات نصف نهائي كأس العرب

كيف تتساقط ذنوبك

كيف تتساقط ذنوبك كأوراق الشجر؟.. بـ4 أذكار قبل وبعد أذان الفجر

أرشيفية

لو معاك شهادة بقيمة 300 ألف جنيه.. اعرف حكم الزكاة على أموالك

أسعار الدواجن

انخفاض ملحوظ .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

ترشيحاتنا

المشاجرة

خلافات على أولوية المرور تتحول لمشاجرة بالألعاب النارية بالمعصرة

المشاجرة

مشاجرة بالأسلحة البيضاء.. القبض على طرفي معركة الهانوفيل

متهم

مشى عكس وصدم سيارة.. القبض على قائد ميكروباص بالقاهرة

بالصور

رغم شهرتها كمشروب منشّط.. لماذا يشعر بعض الأشخاص بالنعاس بعد شرب القهوة؟

أسباب الشعور بالنعاس بعد شرب القهوة
أسباب الشعور بالنعاس بعد شرب القهوة
أسباب الشعور بالنعاس بعد شرب القهوة

أغنى من البرتقال .. أبرز الفواكه الغنية بفيتامين C

الفواكه الغنية بفيتامين C
الفواكه الغنية بفيتامين C
الفواكه الغنية بفيتامين C

لا تتجاهلي الإشارات الأولى.. أعراض سرطان الثدي المبكرة والمتأخرة

أعراض سرطان الثدي
أعراض سرطان الثدي
أعراض سرطان الثدي

عضو هيئة تدريس بعلوم الزقازيق يشارك في اكتشاف علمي مهم لتغيير طرق تقييم أجنة أطفال الأنابيب

عضو هيئة التدريس
عضو هيئة التدريس
عضو هيئة التدريس

فيديو

شقيق محمد صلاح

شقيق محمد صلاح يعمل موظفًا في بنك ويجذب الزوار بحبهم لـ الأسطورة

حقيقة الذهب المغشوش

الذهب المغشوش .. رئيس الشعبة يوضح ويقدم نصائح للناس

صورة من الفيديو

شهادة العريس وصديقه والمصور| أسرار فيديو صلاة عروسين خلال سيشن هزّ السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المناظرة الكبري

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

المزيد