ضبط 45 طن دواجن ولحوم فاسدة ومذبوحة خارج المجازر بالجيزة

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، استمرار تكثيف الحملات التفتيشية التي تنفذها مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وكافة الجهات المعنية، بهدف متابعة الأسواق والمنشآت الغذائية والتأكد من سلامة المنتجات المتداولة حفاظًا على صحة المواطنين.

وأوضح المحافظ أن تقرير مديرية الطب البيطري عن شهر نوفمبر كشف عن ضبط 45 طنًا من اللحوم المذبوحة خارج المجازر الحكومية، بالإضافة إلى مصنعات لحوم ودواجن وكبدة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتحرير 36 محضرًا بالوقائع المضبوطة.

وأشار النجار إلى أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وضمان توفير غذاء صحي وآمن بما يحافظ على الصحة العامة للمواطنين.

وفي مجال الصحة العامة والأمراض المشتركة، فقد تم تنفيذ سلسلة من الإجراءات شملت: إجراء اختبارات بروسيلا لعدد 860 رأس ماشية، إجراء اختبارات درن لعدد 614 رأس ماشية ،تحصين 720 رأس ماشية بلقاحات البروسيلا العترة 19 ولقاح ريف 1،تعقيم وتحصين 429 كلبًا ضالًا من خلال فرق المديرية وبالتعاون مع المجتمع المدني.

وفي إطار جهود الطب الوقائي، منذ بدء الحملة القومية الثالثة التي اطلقت نهاية شهر اكتوبر الماضي الذي أسفر عن تحصين أكثر من 208 ألف رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع ، ألي جانب تحصين عدد 1350 رأس ماشية ضد مرض " الجلد العقدي ، جدري الضأن ، حمي الثلاث ايام " .

كما أولت مديرية الطب البيطري اهتمامًا كبيرًا بالتوعية والإرشاد حيث تم عقد 27 ندوة إرشادية للامراض المشتركة للتعريف بأهمية التحصين والوقاية من الأمراض المشتركة وعقد 372 ندوة في مجال الارشاد.

وفيما يخص القوافل البيطرية العلاجية المجانية، فقد تم تنظيم عدة قوافل بالتعاون معهد التناسليات والهيئة القبطية الأنجيلية وكلية الطب البيطري وجامعة القاهرة ضمن مبادرة حياة كريمة " انت الحياة "

، وأسفرت عن علاج 5188 حالة رأس ماشية ، كما تم التعاون مع مستشفى برك الخيري للخيول لعقد ندوات متخصصة وتجريع وعلاج 450 من الإبل والجمال بنطاق نزلة السمان بالمنطقة الأثرية.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد فارس مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، مشددًا على أن الحملات التفتيشية والوقائية ستتواصل لتحقيق أعلى مستويات الأمان الغذائي وحماية صحة المواطنين وضبط أي سلع غير صالحة بالأسواق.