قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رحيل صوت الأقصى .. وفاة الشيخ ياسر قليبو إمام المسجد المبارك
98 درجة تحت الصفر.. سر أبرد بقعة على كوكب الأرض| إيه الحكاية؟
نقابة أطباء قنا تنعي طبيبة لقيت مصرعها في حادث بطريق سفاجا
سعر الذهب مساء اليوم الجمعة 12-12-2025.. عيار21 يرتفع
نصر صلاح بين البساطة والشهرة | شقيق نجم الريدز يعمل موظفًا في بنك ويجذب الزوار بحبهم لـ محمد صلاح
أخذًا بالثأر.. مزارع وأبناؤه الثلاثة ينهون حياة تاجر ماشية ويصيبون نجله بالبحيرة
الصحة: 105ملايين خدمة طبية قدمها التأمين الصحي بالمرحلة الأولى
كأس العرب 2025.. تشكيل منتخب العراق والأردن فى ربع النهائي
البابا ليو الرابع عشر يستقبل لجنة تحكيم جائزة زايد للأخوة الإنسانية 2026
بيدفعوله | تطور مثير في أزمة بنتايك مع الزمالك
انفوجراف.. فحص 7 ملايين و453 ألفًا من طلاب المرحلة الابتدائية لأمراض السمنة والتقزم
تقرير الطب الشرعي يؤكد وفاة عروس المنوفية نتيجة ضرب مبرح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 45 طن دواجن ولحوم فاسدة ومذبوحة خارج المجازر بالجيزة

لحوم غير صالحة
لحوم غير صالحة
أحمد زهران

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، استمرار تكثيف الحملات التفتيشية التي تنفذها مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وكافة الجهات المعنية، بهدف متابعة الأسواق والمنشآت الغذائية والتأكد من سلامة المنتجات المتداولة حفاظًا على صحة المواطنين.

وأوضح المحافظ أن تقرير مديرية الطب البيطري عن شهر نوفمبر كشف عن ضبط 45 طنًا من اللحوم المذبوحة خارج المجازر الحكومية، بالإضافة إلى مصنعات لحوم ودواجن وكبدة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتحرير 36 محضرًا بالوقائع المضبوطة.

وأشار النجار إلى أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وضمان توفير غذاء صحي وآمن بما يحافظ على الصحة العامة للمواطنين.

وفي مجال الصحة العامة والأمراض المشتركة، فقد تم تنفيذ سلسلة من الإجراءات شملت: إجراء اختبارات بروسيلا لعدد 860 رأس ماشية، إجراء اختبارات درن لعدد 614 رأس ماشية ،تحصين 720 رأس ماشية بلقاحات البروسيلا العترة 19 ولقاح ريف 1،تعقيم وتحصين 429 كلبًا ضالًا من خلال فرق المديرية وبالتعاون مع المجتمع المدني.

وفي إطار جهود الطب الوقائي، منذ بدء الحملة القومية الثالثة التي اطلقت نهاية شهر اكتوبر الماضي الذي أسفر عن تحصين أكثر من 208 ألف رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع ، ألي جانب تحصين عدد 1350 رأس ماشية ضد مرض " الجلد العقدي ، جدري الضأن ، حمي الثلاث ايام " .

كما أولت مديرية الطب البيطري اهتمامًا كبيرًا بالتوعية والإرشاد حيث تم عقد 27 ندوة إرشادية للامراض المشتركة للتعريف بأهمية التحصين والوقاية من الأمراض المشتركة وعقد 372 ندوة في مجال الارشاد.

وفيما يخص القوافل البيطرية العلاجية المجانية، فقد تم تنظيم عدة قوافل بالتعاون معهد التناسليات والهيئة القبطية الأنجيلية وكلية الطب البيطري وجامعة القاهرة ضمن مبادرة حياة كريمة " انت الحياة " 
، وأسفرت عن علاج 5188 حالة رأس ماشية ،  كما تم التعاون مع مستشفى برك الخيري للخيول لعقد ندوات متخصصة وتجريع وعلاج 450 من الإبل والجمال بنطاق نزلة السمان بالمنطقة الأثرية.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد فارس مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، مشددًا على أن الحملات التفتيشية والوقائية ستتواصل لتحقيق أعلى مستويات الأمان الغذائي وحماية صحة المواطنين وضبط أي سلع غير صالحة بالأسواق.

محافظة الجيزة اخبار الجيزة لحوم فاسدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طائرة صغيرة

هبوط اضطراري صادم.. طائرة تهبط فوق سيارة على طريق سريع في فلوريدا

زيادة جديدة في المعاشات

تصل لـ3500 جنيه| زيادة جديدة في المعاشات لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية

مصطفى يونس ومحمود الخطيب

مصطفى يونس يوجه رسالة لـ محمود الخطيب بعد إخلاء سبيله.. ماذا يحدث؟

والده المتهم

بعد تدهور صحتها.. نقل والدة المتهم بقتـل عروسه للمستشفى في المنوفية

الاهلي

موعد مباراة الأهلي وإنبي في كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة

الفنان عبد الله مشرف

تطورات الحالة الصحية لـ عبد الله مشرف

متهم

اتهام طالب بالإعدادية بخدش براءة زميلته في مدرسة بمدينة نصر

برد الاطفال - ارشيفية

ممنوع استخدامها نهائياً .. سحب تشغيلة لنقط أطفال لعلاج نزلات البرد

ترشيحاتنا

مفتي الجمهورية

مفتي الجمهورية يشهد افتتاح مسجدي الهادي البديع والواحد الأحد في «بشاير الخير»

«تحيا مصر» يطلق قافلة

بتوجيهات الرئيس السيسي.. «تحيا مصر» يطلق قافلة لدعم 20 ألف أسرة في «بشاير الخير»

الدكتور عبدالفتاح العوارى

خطيب الأوقاف: من أعظم نعم الله على الإنسان أن خلق له الوقت والزمن

بالصور

شئون البيئة بالشرقية يضبط 7 منشآت مخالفة وينفذ 9 ندوات لطلاب المدارس والمعاهد الأزهرية

مصنع
مصنع
مصنع

السيارات ذاتية القيادة تهدد الأطفال وقرار عاجل بسحبها

السيارات ذاتية القيادة
السيارات ذاتية القيادة
السيارات ذاتية القيادة

وظيفة الأحلام.. راتب بالدولار مقابل قيادة سيارة تشبه الهوت دوج

سيارة هوت دوج
سيارة هوت دوج
سيارة هوت دوج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

المزيد