قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أزهري يوجه رسالة للأسر وطريقة التعامل مع أسئلة الأطفال
رحيل شاب من حلايب أثناء أداء العمرة بمكة المكرمة
هل تصل عاصفة بايرون مصر بعد قبرص واليونان ؟.. الأرصاد توضح
من المونوريل إلى القطار السريع | النقل والصناعة يرسمان ملامح الجمهورية الجديدة بمشروعات عملاقة.. وخبراء يعلقون
بالانفوجراف.. نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة التنمية المحلية
إدراج “الكحل العربي” على لائحة التراث الإنساني في اليونسكو
رامي عياش: المشاكل السياسية في لبنان السبب وراء تأخر إصدار ألبومي الأخير وهذا موعد طرحه
أبو ضحكة جنان.. محافظ أسيوط يزور الطفل زياد قبل بدء رحلة العلاج
وظيفة الأحلام.. راتب بالدولار مقابل قيادة سيارة تشبه الهوت دوج
القاهرة تسجل 20 درجة.. الأرصاد تكشف حالة الجو اليوم
بريطانيا تضيف 4 أسماء جديدة لقائمة العقوبات المرتبطة بالسودان
الرعاية الصحية :تقديم 105 مليون خدمة طبية وعلاجية تحت مظلة التغطية الشاملة بمحافظات المرحلة الأولى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط ٧ منشأت مخالفة وتحرير إنذارات بسبب التراخيص في الجيزة

منشأة طبية مخالفة
منشأة طبية مخالفة
أحمد زهران

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جهود مديرية الشئون الصحية لرصد الأنشطة المخالفة بنطاق أحياء ومراكز ومدن المحافظة فى إطار خطة تحسين الخدمات الطبية والتأكد من إصدار المنشأت العاملة للتصاريح اللازمة لمزاولة المهن الطبية.

وأطلع محافظ الجيزة على تقرير إدارة العلاج الحر بشأن حملات الرصد والمتابعة والذى شمل نتائح المرور على 30 منشأة طبية بنطاق مركز ومدينة أطفيح والتى شملت؛ عيادات خاصة وتخصصية ومراكز طبية ومراكز أشعة ومعامل تحاليل وعلاج طبيعى ومستشفيات.


وأوضح التقرير أن الحملات قد أسفرت عن ضبط ٧ منشأت مخالفة تضمنت؛ ٣ معامل تحاليل ومركز أشعة ومركز طبى وعيادة خاصة و مركز نساء وتوليد، وتحرير إنذارات لتوفيق الأوضاع لعدم الإلتزام بإشتراطات الترخيص وعدم إتباع معايير مكافحة العدوى.
وأكد محافظ الجيزة على مدير مديرية الشئون الصحية بإستمرار شن الحملات وتكثيف المتابعة بصورة دورية لمنع أية أنشطة مخالفة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين عليها.

محافظة الجيزة منشأت طبية مخالفة اخبار الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رقية رفعت عبد الباري

بعد تتويجها عالميًا.. رقية رفعت تناشد شيخ الأزهر: حلمي التعيين مُعيدة لخدمة كتاب الله

طائرة صغيرة

هبوط اضطراري صادم.. طائرة تهبط فوق سيارة على طريق سريع في فلوريدا

صورة أرشيفية

قارب المهاجرين باليونان| غرق وفقدان 32 شخصا.. وغالبية الضحايا من مصر والسودان

اليوديانج

توروب يبلغ إدارة الأهلي بقراره النهائي بشأن ديانج

زيادة جديدة في المعاشات

تصل لـ3500 جنيه| زيادة جديدة في المعاشات لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية

متى نصوم رمضان 2026 وكم عدد ساعات الصوم في اليوم الأول؟

باق 70 يومًا.. موعد رمضان 2026 وعدد ساعات الصوم في اليوم الأول

الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم 12-12-2025

منتخب فلسطين

لاعب منتخب فلسطين يهاجم أمين عمر بعد ربع نهائي كأس العرب

ترشيحاتنا

بيراميدز

بعثة بيراميدز تؤدي شعائر صلاة الجمعة بأحد فنادق الدوحة.. شاهد

هندرسون ومحمد صلاح

محمد صلاح يتجاهل أزمة مدرب ليفربول بسهرة مع صديقه المقرب.. شاهد

خالد الغندور

أين الخطأ الكارثي.. الغندور يوجه رسالة لمحلل أداء منتخب فلسطين بشأن أمين عمر

بالصور

وظيفة الأحلام.. راتب بالدولار مقابل قيادة سيارة تشبه الهوت دوج

سيارة هوت دوج
سيارة هوت دوج
سيارة هوت دوج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

المزيد