محافظات

غلق صناديق الاقتراع بلجان انتخابات النواب بالدوائر السبع الملغاة في الجيزة

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

شهد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة مساء اليوم الخميس عملية غلق اللجان الانتخابية بنطاق الدوائر السبع وذلك عقب انتهاء فعاليات اليوم الثاني والأخير للتصويت في انتخابات مجلس النواب 2025 وذلك من داخل مركز السيطرة للطوارئ والسلامة العامة.

وأكد المحافظ أن العملية الانتخابية جرت في أجواء من الانضباط والتنظيم بفضل جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية وتعاون المواطنين الذين حرصوا على أداء واجبهم الوطني والمشاركة في العرس الديمقراطي.

وأشار إلى أنه قد بدأت أعمال فرز الأصوات فور الانتهاء من عملية التصويت داخل نفس مقار اللجان بحضور لجان الإشراف ومندوبي المرشحين والمراقبين من منظمات المجتمع المدني .

وأشار المهندس عادل النجار إلى أن غرف العمليات بالمحافظة والمراكز والمدن تابعت على مدار اليومين سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة بنطاق الدوائر السبع لضمان تذليل أي معوقات وتوفير سبل الراحة للناخبين داخل وخارج اللجان.

وأعرب المحافظ عن شكره وتقديره لكافة الجهات المشاركة في تنظيم الانتخابات وفي مقدمتها رجال القضاء والشرطة والجهات المعنية مؤكدًا أن المشاركة الفاعلة لأبناء الجيزة عكست وعيًا وحرصًا على دعم مسيرة الاستقرار والتنمية التي تشهدها الدولة المصرية.

وحضر أعمال المتابعة والغلق كلٌّ من محمد نور السكرتير العام للمحافظة، والعميد أحمد عبد الحليم جبر مساعد المستشار العسكري بمحافظة الجيزة إلى جانب مسؤولي الأجهزة والهيئات والإدارات المعنية.

