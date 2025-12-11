قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

لحظة الإدلاء بصوته| محافظ الجيزة: تواجد ميداني لرؤساء الأحياء لمتابعة انتخابات النواب

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

أدلى المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اليوم بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025 بالدوائر الملغاة وذلك بمدرسة النصر الرسمية للغات بالحي المتميز بمدينة السادس من أكتوبر.

واطمأن محافظ الجيزة على انتظام سير العملية الانتخابية واستقبال الناخبين داخل اللجان للإدلاء بأصواتهم دون وجود معوقات مؤكداً على جاهزية جميع المقار الانتخابية وتوفير الأجواء الملائمة للناخبين وفقًا للخطة التي أعدتها المحافظة مسبقًا استعدادًا لهذا الاستحقاق الوطني والذي يُعقد على مدار يومي ١٠ و ١١  ديسمبر الجاري.
ودعا المحافظ جموع المواطنين إلى النزول والمشاركة الإيجابية في الانتخابات مؤكدًا أن الإدلاء بالصوت الانتخابي يُعد واجبًا وطنيًا وحقًا دستوريًا . 


وأوضح المهندس عادل النجار أنه تم تفعيل غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية وكافة المديريات مع التواجد الميداني لرؤساء الأحياء والمراكز لمتابعة سير العملية الانتخابية ورصد أي مشكلات طارئة والتعامل الفوري معها، وذلك لتسهيل تحركات الناخبين بمحيط اللجان وتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم وإستثمار حقهم الدستورى فى إختيار من يمثلهم.

محافظ الجيزة اخبار الجيزة انتخابات مجلس النواب

المزيد

