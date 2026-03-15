إحالة المخالفات للنيابة.. محافظ المنوفية يستبعد مدير مستشفي قويسنا المركزي

قرر اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، اليوم، استبعاد مدير مستشفي قويسنا المركزي وعدد من المختصين من عملهم لضعف الإشراف الإداري وتقصيرهم في مهام عملهم.

كما أحال المحافظ عدد من المخالفات بالمستشفي للنيابة الإدارية لإعمال شئونها.

جاء ذلك عقب جولة محافظ المنوفية المفاجئة علي مستشفي قويسنا المركزي الأسبوع الماضي ورصده لعدد من المخالفات وبناءً علي تقرير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام.

وقد تبين من خلال تقرير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالمحافظة ، ضعف الإشراف الإداري وعدم تنظيم سير العمل ومتابعة تنفيذ القوانين واللوائح المنظمة وإحكام الرقابة علي منظومة النظافة بالمستشفي، وكذا عدم الإلتزام بساعات العمل الأسبوعية للأطباء المتخصصين والنواب بالمخالفة للحد الأدني المقرر قانوناً لساعات العمل، وعدم تنظيم جداول النوبتجيات والتجاوز في عدد أيام الراحات للأطباء بالمخالفة للوائح والإهمال في متابعة كشوف الحضور والإنصراف وشهريات الغياب .

وشدد محافظ المنوفية علي وكيل وزارة الصحة بتكثيف الرقابة والمتابعة المستمرة علي مستشفي قويسنا المركزي وتكليف الشئون المالية والإدارية بتوزيع الإختصاصات والمهام الوظيفية المقررة وفقاً للهيكل التنظيمي للمستشفي ، فضلاً عن متابعة ألية منظومة العمل ومراجعة بنود عقد منظومة النظافة بالمستشفي والإشراف المباشر علي دفاتر النوبتجيات والراحات والالتزام بساعات العمل الأسبوعية وفقاً لقواعد وتنظيم وإستخدام أوقات العمل الرسمية حفاظاً علي الصالح العام .