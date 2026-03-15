تمهيد وتسوية الطرق بقرية كومير بـ إسنا بعد انتهاء أعمال الصرف الصحي

شهدت شوارع قرية كومير بقيادة محمد عشري رئيس القرية جنوب الأقصر أعمال تسوية وتمهيد باستخدام معدات الحملة الميكانيكية لإعادة ضبط مناسيب الطرق الداخلية التي تأثرت خلال تنفيذ مشروع الصرف الصحي حيث جرى العمل على تمهيد الطرق وتهيئتها لتيسير حركة المواطنين والمركبات داخل القرية.



وذلك فى ضوء توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وتعليمات اللواء أحمد الهواري رئيس مركز ومدينة إسنا بسرعة رفع كفاءة الشوارع وإعادة تمهيدها عقب انتهاء أعمال البنية التحتية جرى تنفيذ أعمال تسوية وتمهيد للطرق الداخلية بقرية كومير التابعة لمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر بما يسهم في تحقيق سيولة مرورية وتخفيف معاناة الأهالي.

وأكد رئيس المركز أن هذه الأعمال تأتي ضمن خطة متواصلة لتحسين مستوى الخدمات داخل قرى مركز إسنا خاصة بعد الانتهاء من مشروعات البنية الأساسية التي تمثل خطوة مهمة نحو تطوير القرى ورفع جودة الحياة بها.