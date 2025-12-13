قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
3 أسباب وراء غضب توروب عقب مباراة انبي بكأس عاصمة مصر
انهيار الجسور وتصدع السدود.. شاهد فيضانات واشنطن تبتلع مدينة كاملة وفرار السكان
غضب جماهيري وفوضى في ملعب هندي بعد مغادرة ميسي المفاجئة
مصر وإسبانيا تبحثان تفعيل الحوار الاقتصادي وعقد منتدى أعمال مشترك في 2026
أسعار جرامات الذهب كل الأعيرة اليوم السبت 13-12-2025
رئيس الوزراء يتفقد الوحدة البيطرية بقرية نوى ضمن مشروعات حياة كريمة بالقليوبية
الزراعة: إطلاق مبادرة نوعية لدعم صغار المزارعين وتعزيز الميكنة الزراعية
سامي سعد: الأعلى للجامعات رفض ضم خريجي العلوم الرياضية للمهن الطبية
دعاء الشفاء .. 10 كلمات لمن أصابه تعب أو ألم في جسده
شهادة العريس وصديقه والمصور| أسرار فيديو صلاة عروسين خلال سيشن هزّ السوشيال ميديا
الذهب المغشوش .. رئيس الشعبة يوضح ويقدم نصائح للناس
مدبولي يتفقد مشروع إنشاء مستشفي شبين القناطر بالقليوبية
محافظات

توزيع 2 طن من لحوم صكوك الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية في الجيزة

لحوم صكوك
لحوم صكوك
أحمد زهران

أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة استمرار جهود المحافظة في دعم الأسر الأولى بالرعاية حيث تم توزيع 2 طن من لحوم مشروع صكوك الأضاحي والإطعام للعام الهجري 1446هـ / 2025م على الأسر المستحقة بإدارات أوسيم – أبو النمرس – الشيخ زايد – الهرم – الحوامدية، وذلك ضمن دفعة التوزيع الصادرة خلال شهر نوفمبر . 

وأكد محافظ الجيزة أن أعمال التوزيع تتم بالتنسيق الكامل بين مديريتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي والوحدات المحلية لضمان وصول اللحوم لمستحقيها من خلال قواعد بيانات دقيقة، وبما يعكس حرص الدولة على التخفيف عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء . 
وأوضح المحافظ أن مشروع صكوك الأضاحي والإطعام يُعد من المشروعات الرائدة في دعم شبكات الحماية الاجتماعية مشيرًا إلى أن لحوم أضاحي الأوقاف من أجود اللحوم التي يتم توزيعها على الأسر المستحقة وأن المحافظة مستمرة في التعاون مع وزارتي الأوقاف والتضامن لتوسيع قاعدة المستفيدين.
وأشار المحافظ إلى أن إجمالي ما تم توزيعه منذ شهر يناير وحتى الآن ارتفع إلى 49 طنًا من اللحوم تم توجيهها للأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" والفئات الأكثر احتياجًا.
ومن جانبه أوضح الشيخ خالد خضر مدير مديرية الأوقاف، أن جميع عمليات الذبح تمت وفق الضوابط الشرعية المعتمدة، وفي الوقت الشرعي للأضحية، تحت إشراف فريق كامل من أئمة وقيادات الوزارة، إلى جانب الأطباء البيطريين المختصين، لافتًا إلى أن عمليات التشفيه والتبريد والتجميد والنقل جرت وفق أعلى المعايير ضمانًا لجودة اللحوم التي يتم توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية.
كما أكد رأفت السمان مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة أن أعمال التوزيع تتم وفق قواعد بيانات دقيقة للأسر المدرجة بالبرامج الاجتماعية، وبالتنسيق الكامل بين إدارات التضامن والوحدات المحلية، لضمان سرعة وصول اللحوم إلى المستحقين الحقيقيين، مشددًا على أن الجهود الحالية تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات معالي وزيرة التضامن الاجتماعي بتوسيع نطاق الدعم وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية.

محافظة الجيزة اخبار الجيزة محافظ الجيزة توزيع لحوم

الارصاد الجوية

انتهاء الموجة الباردة .. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة

محمد صلاح

ليفربول يعلن شرطه الوحيد للتخلي عن محمد صلاح في يناير

أحمد السقا

أول تعليق لـ أحمد السقا بعد حذف فيديو دعم محمد صلاح من إنستجرام والفيس

محمد صلاح

«لم أقل هذا من قبل».. سلوت يفتح ملف أزمة محمد صلاح في ليفربول

بيراميدز

الليلة.. بيراميدز على موعد مع التاريخ بمواجهة فلامنجو البرازيلي بكأس القارات

كأس العرب

4 منتخبات تتأهل .. مواعيد مباريات نصف نهائي كأس العرب

دعاء السجود

ما هي صيغة دعاء سجود السهو؟.. كلمات ثابتة عن النبي لا تغفل عنها

كيف تتساقط ذنوبك

كيف تتساقط ذنوبك كأوراق الشجر؟.. بـ4 أذكار قبل وبعد أذان الفجر

الزمالك

انفراجة.. أحمد حسن يبشر جمهور الزمالك بحل الأزمات المالية

بيراميدز

قبل مواجهة بيراميدز و فلامنجو ... تاريخ مواجهات الفرق المصرية مع البرازيلية

ييس توروب

موقف إدارة الأهلي مع ييس توروب بعد الهزيمة أمام إنبي

أفراح النجوم في 24 ساعة.. فرحة هنيدي ونادية مصطفى بابنتيهما وزفاف دارين حداد

بحضور الأهل.. دارين حداد تحتفل بزفافها على شاب خارج الوسط الفني..صور

رئيس مياه الشرقية يستقبل مدير الأورمان لتوصيل 4500 وصلة للأسر الأولى بالرعاية

أكلة العدس ملك الشتاء.. قيمة غذائية عالية وفوائد صحية| وصفات جديدة

حقيقة الذهب المغشوش

الذهب المغشوش .. رئيس الشعبة يوضح ويقدم نصائح للناس

صورة من الفيديو

شهادة العريس وصديقه والمصور| أسرار فيديو صلاة عروسين خلال سيشن هزّ السوشيال ميديا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

