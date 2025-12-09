بعد تعديل مباراة انبى .. تعرف على مواعيد مباريات الأهلي بكأس عاصمة مصر

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته على ملاعب فرع مدينة نصر، استعدادًا لخوض مباراة إنبي التي تجمع الفريقين مساء الجمعة القادم ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

عقد ييس توروب، المدير الفني، محاضرة قصيرة في الملعب وقبل انطلاق المران لشرح العديد من الجوانب المتعلقة بالمرحلة المقبلة، في ظل تصعيد عدد كبير من لاعبي فريق الشباب نتيجة انضمام اللاعبين الدوليين لمعسكرات المنتخب الوطني والمنتخب المشارك في كأس العرب.

أدى اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة قبل الانتقال إلى تنفيذ فقرات تخصصية انتهت بتقسيمة كرة قوية ضمن برنامج الإعداد الذي وضعه الجهاز الفني استعدادًا للفترة المقبلة.

انتظام ديانج فى تدريب الأهلي

انتظم المالي اليو ديانج لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي في تدريبات فريقه بعد ظهر اليوم بناء علي طلب من إدارة القلعة الحمراء.

ومن المقرر أن يغادر ديانج الي بلاده منتصف الشهر الجاري للانضمام في معسكرهم المغلق استعداداً لبطولة أمم افريقيا التي ستقام بالمغرب بدءا من 21 ديسمبر الجاري.

مواعيد مباريات الأهلي في كأس عاصمة مصر:

وكان من المقرر أن يلتقى الأهلي مع انبى يوم الخميس المقبل وتم تعديل موعدها الي يوم الجمعة.

الأهلي ضد إنبي – الجمعة 12 ديسمبر – الساعة 8:00 مساءً.

سيراميكا ضد الأهلي – الجمعة 19 ديسمبر – الساعة 8:00 مساءً.

غزل المحلة ضد الأهلي – الثلاثاء 23 ديسمبر – الساعة 8:00 مساءً.

الأهلي ضد المقاولون العرب – الثلاثاء 30 ديسمبر – الساعة 8:00 مساءً.

فاركو ضد الأهلي – السبت 10 يناير – الساعة 8:00 مساءً.

الأهلي ضد الطلائع – الخميس 15 يناير – الساعة 5:00 مساءً.