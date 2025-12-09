الراتب السنوي يعطل صفقة الأهلي المنتظرة من كأس العرب.. خاص

كشفت مصادر مطلعة داخل النادي الأهلي أن النادي دخل فى مفاوضات مع الأردني يزن النعيمات مهاجم منتخب الاردن ونادي العربى القطري من أجل تدعيم خط الهجوم.

وقالت المصادر فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد " ان اللاعب يزن النعيمات يلقى قبولا كبيرا من جانب النادي الأهلي، ولكن الراتب السنوي الذى يحصل عليه اللاعب يظل عقبة كبيرة خاصة أن اللاعب يحصل على راتب كبير فى نادي العربي القطري .

وأشارت المصادر الى أن المفاوضات مازالت مستمرة خاصة ان اللاعب يرغب فى الانتقال للاهلي وفى حالة تقليل المقابل المادي سيكون قريبا من الانتقال للأهلي.

يزن النعيمات.. رأس الحربة الأردني

ارتبط اسم الأردني يزن النعيمات لاعب العربي القطري ومنتخب الأردن، بالانتقال للأهلي في يناير، بناءً على رغبة الدنماركي ييس توروب في تدعيم الهجوم.

موقع Transfermarkt كشف وصول نسبة انتقال النعيمات إلى 60%، ما يعكس وجود مفاوضات جادة بين الطرفين.

تدريب مستمر لمباراة إنبي

يواصل الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، تدريباته على ملعب النادي بمدينة نصر، استعدادًا لمواجهة إنبي المقررة الخميس فى دور المجموعات بكأس عاصمة مصر.

ويركز ييس توروب، المدير الفني للفريق خلال التدريبات على بعض الجمل الفنية التى يرغب فى تطبيقها خلال المباراة بجانب تحفيز العناصر القادمة من قطاع الناشئين على إستغلال الفرصة للاستفادة من تواجدهم بالفريق الأول .

واستعان المدير الفني بـ13 لاعبا من قطاع الناشئين لتعويض غياب الدوليين فى الوقت الراهن بينما يتواجد من لاعبي الفريق الأول في صفوف الأهلي، محمد سيحا وعمر كمال وأشرف داري وأحمد رمضان بيكهام ومصطفى العش ومحمد شكري وأحمد نبيل كوكا وأحمد رضا وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر وأحمد عبد القادر ونيتس جراديشار.

وعكف توروب خلال الأيام الماضية على دراسة إنبي جيدا للتعرف على مواطن القوة والضعف عند المنافس والاستقرار على الخطة المناسبة للمباراة، كما كثف المدير من جلساته التحفيزية مع اللاعبين ومطالبتهم بخوض مباريات كأس العاصمة بجدية من أجل المنافسة على لقبها لتضاف الى سجلات الفريق من البطولات التي حصل عليها.

تكريم الخطيب

أرسلت جامعة هارفارد في الولايات المتحدة الأمريكية، خطابًا إلى محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، لحضور مؤتمرها المقرر له في أبريل من عام 2026.

وجاءت دعوة جامعة هارفارد من أجل تكريم محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، كأحد الشخصيات الرياضية الناجحة والأكثر تحقيقًا للنجاح في المجال الرياضي والإداري.

ويحسم محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، القرار بالسفر للولايات المتحدة الأمريكية لحضور حفل تكريمه أو سفر ما ينوب عنه لتسلم الجائزة.