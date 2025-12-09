قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تركيا تعلن جاهزيتها لانتشار شرطي محتمل مع قوة دولية في غزة
30 دقيقة .. منتخب مصر يتأخر بهدف أمام الأردن بكأس العرب
سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 9 ديسمبر 2025
ترامب يهدد بإلغاء حق المواطنة بالولادة
تحقيقات مع حلمي عبد الباقي وأبو المجد في نقابة الموسيقيين | خاص
إحالة أوراق المتهم بالاعتداء على أطفال مدرسة الإسكندرية إلى المفتي
المركز الطبي المصري في جامبيا .. أبرز استثمارات مصر في غرب أفريقيا
نائب رئيس جامبيا: افتتاح المركز الطبي المصري خطوة بالغة الأهمية للقطاع الصحي
أول ما نطق به لسانه القرآن .. عمر ذو البصيرة يبهر مسابقة بورسعيد الدولية بموهبته
نائب رئيس جامبيا: شراكتنا الطبية مع مصر قوية للغاية.. وزيارة رسمية للقاهرة قريبًا
وزير السياحة والآثار يبحث مع وفد جايكا دعم برامج تطوير المتحف المصري الكبير
مشروع رياضي .. CNN تكشف تفاصيل العرض الخيالي لـ محمد صلاح من الدوري السعودي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الراتب السنوي يعطل صفقة الأهلي المنتظرة من كأس العرب.. خاص

يزن النعيمات
يزن النعيمات

كشفت مصادر مطلعة داخل النادي الأهلي أن النادي دخل فى مفاوضات مع الأردني يزن النعيمات مهاجم منتخب الاردن ونادي العربى القطري من أجل تدعيم خط الهجوم.

وقالت المصادر فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد " ان اللاعب يزن النعيمات يلقى قبولا كبيرا من جانب النادي الأهلي، ولكن الراتب السنوي الذى يحصل عليه اللاعب يظل عقبة كبيرة خاصة أن اللاعب يحصل على راتب كبير فى نادي العربي القطري .

وأشارت المصادر الى أن المفاوضات مازالت مستمرة خاصة ان اللاعب يرغب فى الانتقال للاهلي وفى حالة تقليل المقابل المادي سيكون قريبا من الانتقال للأهلي.

يزن النعيمات.. رأس الحربة الأردني
ارتبط اسم الأردني يزن النعيمات لاعب العربي القطري ومنتخب الأردن، بالانتقال للأهلي في يناير، بناءً على رغبة الدنماركي ييس توروب في تدعيم الهجوم.

موقع Transfermarkt كشف وصول نسبة انتقال النعيمات إلى 60%، ما يعكس وجود مفاوضات جادة بين الطرفين.

تدريب مستمر لمباراة إنبي
يواصل الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، تدريباته على ملعب النادي بمدينة نصر، استعدادًا لمواجهة إنبي المقررة الخميس فى دور المجموعات بكأس عاصمة مصر.

ويركز ييس توروب، المدير الفني للفريق خلال التدريبات على بعض الجمل الفنية التى يرغب فى تطبيقها خلال المباراة بجانب تحفيز العناصر القادمة من قطاع الناشئين على إستغلال الفرصة للاستفادة من تواجدهم بالفريق الأول .

واستعان المدير الفني بـ13 لاعبا من قطاع الناشئين لتعويض غياب الدوليين فى الوقت الراهن بينما يتواجد من لاعبي الفريق الأول في صفوف الأهلي، محمد سيحا وعمر كمال وأشرف داري وأحمد رمضان بيكهام ومصطفى العش ومحمد شكري وأحمد نبيل كوكا وأحمد رضا وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر وأحمد عبد القادر ونيتس جراديشار.

وعكف توروب خلال الأيام الماضية على دراسة إنبي جيدا للتعرف على مواطن القوة والضعف عند المنافس والاستقرار على الخطة المناسبة للمباراة، كما كثف المدير من جلساته التحفيزية مع اللاعبين ومطالبتهم بخوض مباريات كأس العاصمة بجدية من أجل المنافسة على لقبها لتضاف الى سجلات الفريق من البطولات التي حصل عليها.

تكريم الخطيب 
أرسلت جامعة هارفارد في الولايات المتحدة الأمريكية، خطابًا إلى محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، لحضور مؤتمرها المقرر له في أبريل من عام 2026.

وجاءت دعوة جامعة هارفارد من أجل تكريم محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، كأحد الشخصيات الرياضية الناجحة والأكثر تحقيقًا للنجاح في المجال الرياضي والإداري.

ويحسم محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، القرار بالسفر للولايات المتحدة الأمريكية لحضور حفل تكريمه أو سفر ما ينوب عنه لتسلم الجائزة.

الأهلي النادي الأهلي يزن النعيمات منتخب الاردن العربى القطري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

مقابل 65 مليون يورو .. ليفربول يعرض صلاح للبيع في يناير

تامر حسني

مبيتحركش من السرير .. تطورات الحالة الصحية لـ تامر حسني

فاتورة الكهرباء

اذهب للشركة.. لو جاتلك فاتورة الكهرباء بـ9 جنيهات

تعطيل الدراسة بسبب الأمطار

تعطيل الدراسة في محافظة واحدة..حالة الطقس لمدة 72 ساعة

حديقة الحيوان بالجيزة

العد التنازلي بدأ.. الموعد الرسمى لافتتاح حديقة الحيوان بالجيزة

تطورات في قضية عروس المنوفية

خالة عروس المنوفية: زوجها أنهى حياتها وهي حامل.. وجارتهم أبلغتنا بعد انقطاع صوت صراخها

ليفربول

مصر والأردن.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

المتهم

بعد تسمم عاملات بمصنع.. القبض على مالك مطعم بالقاهرة

ترشيحاتنا

اختبار 126 متسابقًا ومتسابقة من الصغار في حفظ القرآن بمسابقة بورسعيد الدولية

محكم دولي من طاجيكستان .. اختبار 126 من الصغار في حفظ القرآن بمسابقة بورسعيد | صور

حملة مرورية

ضبط 1742 مخالفة مرورية متنوعة في كفر الشيخ

ضبط أسماك غير صالحة ..

كفر الشيخ .. ضبط 165 كيلو أسماك مدخنة غير صالحة للاستهلاك الآدمي

بالصور

مشروبات لتدفئة الجسم مع البرد القارس

مشروبات لتدفئة الجسم مع البرد القارص..
مشروبات لتدفئة الجسم مع البرد القارص..
مشروبات لتدفئة الجسم مع البرد القارص..

5 مشروبات للتدفئة السريعة في الشتاء

مشروبات للتدفئة في الشتاء
مشروبات للتدفئة في الشتاء
مشروبات للتدفئة في الشتاء

حلويات الشتاء.. طاقة دافئة في ليلة باردة أشهر الحلويات الشتوية في البيوت المصرية

أشهر الحلويات الشتوية في البيوت المصرية
أشهر الحلويات الشتوية في البيوت المصرية
أشهر الحلويات الشتوية في البيوت المصرية

من الأكلات الشتوية.. طريقة عمل عدس بالأرز

من الاكلات الشتوية.. طريقة عمل عدس بالأرز
من الاكلات الشتوية.. طريقة عمل عدس بالأرز
من الاكلات الشتوية.. طريقة عمل عدس بالأرز

فيديو

مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب

سحب رعدية وأمطار غزيرة .. تحذير عاجل من الأرصاد

مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب

تخطى الـ 6000.. مفاجأة في سعر الذهب قبل اجتماع الفيدرالي الأمريكي

مذيعة "صدى البلد" إسراء عبد المطلب

أخطر 48 ساعة في مسيرة محمد صلاح مع ليفربول

صورة من المناقشة

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسي للأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

المزيد