شوبير يكشف موقف الأهلي من رحيل جراديشار وتجديد عقد ديانج

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عبر إذاعة «أون سبورت إف إم»، عن موقف النادي الأهلي تجاه مستقبل كل من جراديشار وأشرف داري، بالإضافة إلى مستجدات تجديد عقد المالي أليو ديانج.

وأوضح شوبير أن المدير الفني للأهلي، ييس توروب، لم يطلب رحيل جراديشار، مشيرًا إلى أنه في حال تعاقد الأهلي مع مهاجم جديد بمستوى فني أعلى، ومع وصول عرض مناسب، قد يفكر النادي في رحيل اللاعب.

وأضاف شوبير أن توروب مقتنع بالقدرات الفنية للمدافع أشرف داري، لكنه يرغب في استمراره دون إصابات تعوق مشاركته.

وتابع: المفاوضات مازالت مستمرة بين الأهلي وأليو ديانج لتجديد عقده، ولم تُحسم بشكل نهائي بعد، لكنها قريبة من الوصول لاتفاق لصالح القلعة الحمراء.