أحمد شوبير : اختيار يوم عمل يؤثر على مشاركة أعضاء الزمالك بالجمعية العمومية

علّق الإعلامي أحمد شوبير على دعوة نادي الزمالك لانعقاد جمعيته العمومية اليوم الثلاثاء، معتبرًا أن اختيار هذا اليوم قد يؤثر على نسبة مشاركة الأعضاء.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية:"10 آلاف في يوم زي ده؟ صعب… يوم الثلاثاء مستحيل يكون فيه حضور كبير. ده يوم الجمعة، لما الأهلي عمل جمعيته، اللي حضروا كانوا عددًا لم يتخطَّ 11 ألف عضو".

وأشار شوبير إلى أن اختيار يوم عمل لانعقاد الجمعية قد يحد من الإقبال مقارنة بالأيام التي تشهد تفرغًا أكبر للأعضاء.

وكانت اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية بالزمالك قد أعلنت فتح باب التسجيل من التاسعة صباحًا وحتى السابعة مساءً، مع استعدادات مكثفة لضمان سير الإجراءات وفق اللوائح والقوانين.