‏شوبير :لو صعدنا بكرةهنكون قدام مواجهة صعبة

علق الإعلامي أحمد شوبير علي مواجهة منتخب مصر و الارن غدا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .

و كتب شوبير :‏لو صعدنا بكرة إن شاء الله هنكون قدام مواجهة صعبة سواء كان المنتخب الجزائري أو العراقي، ناخدها خطوة خطوة ونفوز بكرة على الأردن بإذن الله، ويبقى لينا كلام تاني بعدها.

منتخب مصر و الاردن

ويستعد منتخب مصر الثاني لمواجهة الأردن، غدًا الثلاثاء 9 ديسمبر، ضمن الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة لبطولة كأس العرب 2025 المقامة حاليًا في قطر، وتقام المباراة على ملعب "ستاد البيت" في تمام الساعة 16:30 بتوقيت قطر.

تاريخ مواجهات مصر والأردن

تواجه المنتخبان في 7 مباريات سابقة بين الرسمية والودية، وحقّق منتخب مصر الفوز في 5 مواجهات، مقابل فوز الأردن مرة واحدة، وانتهت مباراة بالتعادل:

1974 – كأس القنيطرة (ودية): مصر 5 – 0 الأردن

1983 – مباراتان وديتان: مصر 3 – 1 الأردن في كلا المباراتين

1988 – كأس العرب: مصر 2 – 0 الأردن (مباراة تحديد المركز الثالث)

1992 – كأس العرب (دور المجموعات): مصر 1 – 1 الأردن

2016 – ودية: الأردن 1 – 0 مصر

2021 – كأس العرب (ربع النهائي): مصر 3 – 1 الأردن بعد التعادل 1-1 في الوقت الأصلي