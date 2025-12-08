فى أجواء مثالية.. مركز المنتخبات الوطنية يستضيف المعسكر الختامي لمنتخب مصر الأول استعدادًا لأمم أفريقيا

في سابقة هي الأولي من نوعها ووسط أجواء مثالية، يستضيف مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، معسكر منتخب مصر الأول، بقيادة حسام حسن استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب .

ونجح مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، في الاستفادة من مركز المنتخبات الوطنية بعد تجهيزه وتأهيله ليصبح مركزًا نموذجيًا بمواصفات عالمية، لاستضافة معسكرات المنتخبات الوطنية ليوفر على خزينة الاتحاد مبالغ طائلة.

ويخوض لاعبو منتخب مصر الأول، تدريباتهم اليومية على ملاعب مركز المنتخبات الوطنية وسط إشادة كبيرة بأرضية الملاعب، التي تتم صيانتها بشكل دوري ومنتظم بأحدث الأساليب العلمية المتبعة في هذا الشأن.

كما يؤدي لاعبو المنتخب، تدريبات بدنية في صالات الچيم، التي تحوي أحدث الأجهزة والأدوات الرياضية.

ويجري الجهاز الفني، بقيادة حسام حسن ، اجتماعاته مع اللاعبين لإلقاء المحاضرات في القاعات المخصصة للاجتماعات، والمزودة بأحدث تقنيات العرض والتواصل لتحليل المباريات والخطط التكتيكية.

ويعتبر أهم ما يميز مركز المنتخبات الوطنية، هو توفير البيئة الهادئة نظرًا لموقعه المنعزل، مما يساعد اللاعبين والجهاز الفني على التركيز، فضلًا عن الإقامة الفاخرة بفندق المنتخبات الوطنية، حيث يوفر الفندق غرفًا فردية مريحة ومطاعم تقدم وجبات صحية متوازنة.