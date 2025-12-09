بعد تصريحات روني .. شوبير: صلاح لا يحتاج للدفاع عن نفسه وتاريخه يرد

وجّه الإعلامي أحمد شوبير رسالة قوية لنجمي الكرة الإنجليزية جيمي كاراجر، لاعب ليفربول السابق، وواين روني، أسطورة مانشستر يونايتد، عقب الانتقادات التي وجّهاها مؤخرًا للنجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول وقائد منتخب مصر.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية:"يا عم كاراجر.. يا عم روني، اتأخروا شوية! صلاح أفضل مهاجم بالنسبة لنا، وتاريخه يتحدث عنه"، مشددًا على أن صلاح لا يحتاج لأي دفاع عنه.

ووجّه شوبير رسالة خاصة لصلاح بقوله:"يا مو، رد عليهم في الملعب.. وهيرجعوا يتحايلوا عليك تاني"، في إشارة إلى ثقته التامة في قدرة اللاعب على الرد عمليًا داخل الملعب.

وكان جيمي كاراجر قد صرّح في وقت سابق بأن محمد صلاح "فشل" خلال تجربته مع تشيلسي، وأنه لم يحقق أي لقب مع منتخب مصر، وذلك في أعقاب تصريحات صلاح الأخيرة التي أثارت الجدل.