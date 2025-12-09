أنا فخور بيه.. شريف عامر يدعم محمد صلاح في أزمته الأخيرة مع ليفربول

حرص الإعلامي شريف عامر، على دعم النجم المصري محمد صلاح في أزمته الأخيرة مع ليفربول واستبعاده من مشاركته أساسيا مع ناديه.

وكتب عامر عبر حسابه الشخصي على منصة إكس: “ميزة التاريخ انه يبقى عابر للزمن من لحظة صناعته”.



وتابع: “وميزة صانع التاريخ انه يتحول إلى نموذج ملهم للناس عموما وأهل بلده خصوصا”.



واختتم: “أنا فخور بمحمد صلاح السابق و الحالي و القادم”.

كشف الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، كواليس استبعاد الدولي المصري محمد صلاح من مواجهة إنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا.

وقال سلوت في تصريحات عبر مؤتمر صحفي: "رأيك في تصريحات محمد صلاح؟ لا استطيع تحديد ما كان يقصده من هذه التصريحات، التواصل الوحيد الذي حدث بيني وبين محمد صلاح عقب تصريحاته حينما أبلغته بأنه لن يسافر معنا لمباراة إنتر".

وتابع: "لم أشعر إطلاقًا أن علاقتي مع محمد صلاح قد انهارت، كان يتعامل بكل احترام مع الجهاز الفني واللاعبين بعد نهاية المباراة وفجأة ظهرت هذه التصريحات، بعد مباراة إنتر سنرى ما يمكن فعله في قضية محمد صلاح مجددًا، الآن فقط نفكر في إنتر".

وعن حقيقة انهيار علاقته مع محمد صلاح، أضاف: "هذا ليس الشعور الذي لدي، لكنه يملك الحق في أن يشعر بالطريقة التي يشعر بها، أنا بالتأكيد لم أشعر بذلك إطلاقًا حتى مساء السبت".

وواصل: "تفاجأت قليلًا عندما سمعت أنه أدلى بتلك التصريحات، لكنها ليست المرة الأولى التي لا يشارك فيها لاعب ولن تكون الأخيرة، رد فعلي على ذلك كان واضحًا أيضًا، ولهذا السبب هو غير موجود هنا الليلة".

واختتم: "هل سيلعب محمد صلاح مع ليفربول مرة أخرى؟ أنا أؤمن أن هناك دائمًا فرصة للعودة".