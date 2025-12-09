أسطورة.. محمد خير يدعم محمد صلاح في أزمته الأخيرة مع ليفربول

علق الإعلامي محمد علي خير، على طريقة تعامل نادي ليفربول مع النجم المصري محمد صلاح وعدم مشاركته أساسيا مع ليفربول.

وكتب خير عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “صبرا يا ابن صلاح، محمد صلاح واقع تحت ضغط عصبي ونفسي كبير ويشعر بالظلم، مهما كانت احترافيته وفريقه المعاون من ادارة وطب نفسي”.

وتابع: “لكنه بشر شعر بالظلم وعبر عنه، والجماعة الانجليز ليس لهم عزيز، ثم دخل ع الخط بعض لاعبي الدوري الانجليزي اللي ع المعاش وهاتك ياتقطيع بسبب الغيرة المهنية مما حققه”.

واختتم: “مو صلاح، أسطورة وينبغي التعامل معه علي هذا الأساس وسيتلقي عروضا وسبق أن تلقاها، كل شيء هيتحسم بعد كأس أفريقيا”

كشف الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، كواليس استبعاد الدولي المصري محمد صلاح من مواجهة إنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا.

وقال سلوت في تصريحات عبر مؤتمر صحفي: "رأيك في تصريحات محمد صلاح؟ لا استطيع تحديد ما كان يقصده من هذه التصريحات، التواصل الوحيد الذي حدث بيني وبين محمد صلاح عقب تصريحاته حينما أبلغته بأنه لن يسافر معنا لمباراة إنتر".

وتابع: "لم أشعر إطلاقًا أن علاقتي مع محمد صلاح قد انهارت، كان يتعامل بكل احترام مع الجهاز الفني واللاعبين بعد نهاية المباراة وفجأة ظهرت هذه التصريحات، بعد مباراة إنتر سنرى ما يمكن فعله في قضية محمد صلاح مجددًا، الآن فقط نفكر في إنتر".

وعن حقيقة انهيار علاقته مع محمد صلاح، أضاف: "هذا ليس الشعور الذي لدي، لكنه يملك الحق في أن يشعر بالطريقة التي يشعر بها، أنا بالتأكيد لم أشعر بذلك إطلاقًا حتى مساء السبت".

وواصل: "تفاجأت قليلًا عندما سمعت أنه أدلى بتلك التصريحات، لكنها ليست المرة الأولى التي لا يشارك فيها لاعب ولن تكون الأخيرة، رد فعلي على ذلك كان واضحًا أيضًا، ولهذا السبب هو غير موجود هنا الليلة".

واختتم: "هل سيلعب محمد صلاح مع ليفربول مرة أخرى؟ أنا أؤمن أن هناك دائمًا فرصة للعودة".