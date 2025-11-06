قائد القوات البحرية يشرح تفاصيل تأمين حدود مصر المائية .. فيديو

استضاف الإعلامي أسامة كمال، في حلقة جديدة من برنامجه "مساء دي ام سي" على متن "سجم القهار" إحدى السفن المميزة الألمانية الصنع، قائد القوات البحرية المصرية، اللواء بحري أركان حرب، محمود عادل فوزي.

وقال قائد قوات البحرية المصرية، في لقائه على قناة "دي ام سي"، إننا الآن في الميناء الغربي في قاعدة الإسكندرية البحرية، ومن خلفنا تظهر الميسترال وعدد من الفرقاطات، وبعض الوحدات التي تقوم بتامين المسطح المائي للميناء.

وأشار إلى أن هناك بعض النماذج من القاطرات مختلفة قوة الشد من 70 طن لـ 85 طن، تصنيع شركة ترسانة الإسكندرية.

وتابع: مصر دولة بحرية بامتياز، تمتد سواحل البحر المتوسط على 1200 كيلو، والبحر الأحمر 1000 كيلو، ولدينا خليج السويس وخليج العقبة، وأهم ممر ملاحي في العالم وهو قناة السويس، بعمق المياه الإقليمية الاقتصادية.

وأكد أن هذه المساحة المائية الكبيرة تستوجب امتلاك مصر لقوات بحرية قادرة لتأمين هذه المساحة من المياه.