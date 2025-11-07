قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

قائد القوات البحرية: تدمير إيلات يدرس في المعاهد والكليات العسكرية.. فيديو

المدمرة إيلات
المدمرة إيلات
محمد شحتة

حكى اللواء بحري أركان حرب، محمود عادل فوزي، قائد القوات البحرية المصرية، تفاصيل تدمير المدمرة إيلات.

وقال قائد قوات البحرية المصرية، في لقائه على قناة "دي ام سي"، إن حرب الاستنزاف شهدت عدد من المعارك البحرية، منها معركة رأس العش واشترك فيها المدفعية الساحلية البحرية ومدمرة، والغواصة تنين، شمال الاسكندرية واشتركت فيها مدمرة ودمرت الغواصة.

وتابع: وكان العملية إيلات في 21 أكتوبر 1967م، الهدف منها إغراق وتدمير أكبر وأقوى وحدة بحرية كان يمتلكها سلاح البحرية الاسرائيلية، بعد شرائها مباشرة.

وأشار إلى أنهم دخلوا المياه الإقليمية أكثر من مرة كنوع من استعراض القوة وفرض سيطرة على مسرح شمال بورسعيد، وفي 21 أكتوبر صدرت الأوامر لقاعدة بورسعيد بتدمير المدمرة إيلات.

واستكمل: غادر لانشين الصواريخ وكانت أول معركة في تاريخ البحرية العالمية استخدام السطح سطح من لانشات الصواريخ ضد وحدات كبيرة.

كما تم استخدام 4 صواريخ سطح سطح في هذا التوقيت وتم تدمير المدمرة إيلات، وحتى الآن نعلم موقع المدمرة وموقع حطامها، وتدرس في كل المعاهد والكليات العسكرية وتم اختيار هذا اليوم ليكون يوم عيد القوات البحرية.

وفي عام 1968، تم تدمير الغواصة داكار وإغراقها أمام مشارف ميناء الإسكندرية، وبعدها تم الهجوم على ميناء إيلات خمس مرات بالضفادع البشرية.

القوات البحرية تفاصيل تدمير المدمرة إيلات إيلات المعارك البحرية الغواصة داكار

