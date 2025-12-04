سفير روسيا في لندن: نعد رداً قانونياً ومالياً حال مصادرة الغرب أصولنا السيادية

قال السفير الروسي لدى المملكة المتحدة، أندريه كيلين، إن موسكو تعدّ "رداً قانونياً ومالياً في حال أقدمت الدول الغربية على مصادرة أصولها السيادية".



وأضاف كيلين، في تصريحات له أوردتها شبكة "تاس" الإخبارية الروسية يوم الأربعاء، "لن أتحدث مطولًا عن ذلك، فلدينا اقتصاديون متخصصون في هذا الشأن، ولكن يُمكنني القول إننا نُعدّ رداً جاداً للغاية"، موضحاً أنه "أولاً، سيخسر العديد من الأوروبيين أموالهم المُستثمرة في روسيا. وثانياً، سنُلاحق من يُؤيدون هذه الفكرة".



وأشار الدبلوماسي الروسي أيضاً إلى أنه في حال مصادرة الأصول الروسية، "ستفقد دول الجنوب العالمي ثقتها بالدول الأوروبية"، قائلاً "ستفقد أوروبا مصداقيتها، بما في ذلك ستفقد مصداقيتها لدى دول الشرق الأوسط"، مُضيفاً أن مُصادرة الأصول الروسية ستُترتب عليها "عقوبات رادعة للغاية".