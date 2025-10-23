قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القوات المسلحة تشارك دول الكومنولث الإحتفال السنوى بذكرى ضحايا معركة العلمين
منظمات أممية: ندعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية وحماية المدنيين خصوصا الأطفال في السودان
ندب المعمل الجنائي لفحص نشوب حريق شب في مخزن كرتون بالقليوبية
الخارجية الروسية: أهدافنا في أوكرانيا كما هي ولم تتغير
الخارجية الروسية: العقوبات الأمريكية خطوة غير مُجدية
إسبانيا: نعتزم تمويل شراء أسلحة أمريكية لصالح أوكرانيا
ميدفيدف : قرارات الرئيس الامريكي ترامب ضد روسيا بمثابة عمل حربي
حذف صورته| محمد صلاح غاضب ودوري روشن يترقب وسلوت عامل من بنها
رئيس الوزراء يفتتح مصنع أوبو لتصنيع الهواتف المحمولة
3 مليارات دولار.. كامل الوزير يبحث مع السفير الصيني توسيع الاستثمارات في النقل والصناعة
هاري كين يتفوق على ميسي ورونالدو في قائمة تاريخية
الهلال الأحمر المصري: 6 آلاف طن مساعدات إنسانية تدخل إلى غزة عبر قافلة «زاد العزة» الـ 57
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط طن أسماك ومصنعات غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالقليوبية

حملة تموينية
حملة تموينية
إبراهيم الهواري

شنت لجنة من مديرية الطب البيطري بالقليوبية، حملة تفتيشية موسعة على محال الجزارة والثلاجات بنطاق مركزي الخانكة وشبرا الخيمة.


جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، والدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وتكليفًا من الدكتور هاني شمس الدين وكيل وزارة الطب البيطري بالمحافظة، في إطار جهود المحافظة المستمرة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وضمان توفير لحوم وأسماك صالحة للاستهلاك الآدمي.


وضمت الحملة الدكتور مجدي راضي مدير إدارة الخانكة، والدكتورة داليا عثمان مدير إدارة شبرا الخيمة، والدكتور محمد رفعت رئيس قسم الصحة العامة والمجازر، حيث قام أعضاء اللجنة بالمرور الميداني على محال الجزارة والثلاجات للتفتيش والمتابعة والتأكد من مدى الالتزام بالاشتراطات الصحية والمعايير البيطرية المعتمدة.


وأسفرت الحملة عن ضبط طن من الأسماك والمصنعات بدون بيانات توضح مصدرها، وتم سحب عينات منها لتحليلها وبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.


وأكدت مديرية الطب البيطري بالقليوبية استمرار تنفيذ الحملات اليومية المكثفة بجميع المراكز والمدن لمتابعة الأسواق ومحال بيع اللحوم والدواجن والأسماك، والتصدي لأي مخالفات قد تهدد سلامة المستهلكين، مشددة على أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص الدولة على ضمان وصول منتجات غذائية آمنة وصحية للمواطنين.
 

القليوبية حملة تموين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارني سلوت

أول رد فعل من أرني سلوت بعد حذف محمد صلاح صورته بقميص ليفربول

ذهب

الذهب يواصل الصعود.. وعيار 21 يتجاوز 6 آلاف جنيه

محمد صلاح

مسألة وقت يا خاين.. صديق محمد صلاح المقرب يوجه رسالة إلى مدرب ليفربول

مشغولات ذهبية

640 جنيها.. سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس

مشغولات ذهبية

بعد ارتفاعه مجددا.. أسعار الذهب الآن في مصر

محمد صلاح

محمد صلاح يحذف صورته بقميص ليفربول.. هل انتهت قصة الفرعون والريدز؟

الارصاد

تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

مشغولات ذهبية

عاود الارتفاع.. أسعار الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

حكيم زياش

رئيس الوداد المغربي يعلن التعاقد رسميا مع حكيم زياش

الأهلي السعودي

موعد مباراة الأهلي والنجمة في الدوري السعودي والقناة الناقلة

آرني سلوت مدرب ليفربول

بعد اكتساح فرانكفورت.. سلوت يعلن خبرا سيئا لجماهير ليفربول

بالصور

القوات المسلحة تشارك دول الكومنولث الإحتفال السنوى بذكرى ضحايا معركة العلمين

القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين
القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين
القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين

شياكة ورقي.. إطلالات درة تسرق الأضواء في الجونة

درة
درة
درة

فستان لافت.. مريم الخشت تستعرض جمالها

مريم الخشت
مريم الخشت
مريم الخشت

شقيقة برادو الصغرى.. عودة تويوتا لاند كروزر ‏FJ‎ كموديل 2026

السيارة FJ‏ الجديدة
السيارة FJ‏ الجديدة
السيارة FJ‏ الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك حريحور

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أنوار ولي النعم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

المزيد