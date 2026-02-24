قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من البديل إلى الرقم الصعب.. كيف أثبت هادي رياض جدارته في خط دفاع الأهلي في أول مباراة رسمية له؟
وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة درعا الوطن والعيون الساهرة على أمنه
هل حان وقت إعادة ترتيب خط هجوم ليفربول؟ صعود "نجوموها" وتراجع مردود صلاح يفتح النقاش قبل الحسم في الموسم
مركز الأزهر للفتوى يوضح كل ما يتعلق بزكاة الفطر.. وقتها ومقدارها وحكم إخراجها
الاحتلال يطلق النار على الجيش اللبناني في منطقة سردة - مرجعيون
إحالة أشرف حكيمي إلى المحاكمة في فرنسا واللاعب يتمسك ببراءته
القاهرة تستضيف الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش اللبناني
التهديدات مستمرة.. الجيش الأمريكي ينقل 150 طائرة لأوروبا والشرق الأوسط
وزبر البترول: معرض إيجبس 2026 فرصة لتسليط الضوء على مكانة مصر كوجهة استثمارية جاذبة
قنبلة تهدد حياة رئيس وزراء أستراليا وإجراء عاجل من السلطات
لمدة 15 سنة.. إيداع المتهم في قضية المنشار الكهربائي بالإسماعيلية بدار رعاية
برلمان

إسكان النواب توافق على تمويل أوروبي بـ80 مليون يورو لتوسعة «الجبل الأصفر»

فريدة محمد - ماجدة بدوى

وافقت لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بـ مجلس النواب، برئاسة النائب أحمد شلبي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 260 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقيتين مع بنك التنمية الأفريقي لتمويل وتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر.

واستعرض النائب أحمد شلبي، رئيس لجنة الإسكان، تفاصيل الاتفاق المبرم بتاريخ 19 نوفمبر 2024 بين جمهورية مصر العربية، وبنك التنمية الأفريقي، لتمويل جزء من مشروع إعادة تدوير المياه للزراعة – المرحلة الثالثة لمحطة الجبل الأصفر، بقيمة 80 مليون يورو، للمساهمة في تمويل توسعة محطة المعالجة بإضافة 1 مليون م³/يوم، وما يرتبط بها من أعمال هندسية وإدارية وبيئية.

وقال إن محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر من أكبر المشروعات البيئية والخدمية في مصر، ومن أبرز محطات المعالجة على مستوى العالم، وتعمل بتقنيات معالجة متقدمة تشمل المعالجة الأولية (إزالة المواد الصلبة والشحوم)، والمعالجة الثانوية البيولوجية باستخدام نظام الحمأة النشطة، إلى جانب المعالجة الثلاثية، والتي ستسمح بإعادة استخدام المياه المعالجة في أغراض الزراعة والري، كما تضم المحطة منظومة متكاملة لمعالجة الحمأة، يتم من خلالها تجفيف الرواسب واستخدامها في إنتاج الطاقة الحيوية (البيوغاز)، مما يساهم في تقليل البصمة الكربونية وتحقيق عائد اقتصادي متميز وكفاءة تشغيلية مستدامة.

وأوضح أن تنفيذ هذه المحطة بدأ في أوائل التسعينيات من القرن الماضي كجزء من خطة وطنية لتحديث البنية التحتية للصرف الصحي في القاهرة الكبرى، ودخلت الخدمة في المرحلة الأولى من المحطة عام 1999 بطاقة استيعابية بلغت حينها 1.2 مليون م/3 يوم، وتوالت بعدها مراحل التوسعة والتحديث لتصل الطاقة الإجمالية الحالية إلى نحو من 2.5 مليون م/3 يوم، بما يخدم أكثر من 12.5 مليون مواطن.

وأضاف أن قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق استكمالاً للتمويلات اللازمة لتنفيذ هذا المشروع، وفى ظل ارتفاع التكلفة الإجمالية لتنفيذ هذا المشروع (نحو 510.287 مليون يورو) بما يصعب تمويله بالكامل من موازنة الدولة، فقد لجأت الحكومة إلى خطة تمويلية لهذا المشروع اعتمدت في جزء منها على المكون المحلى، كما استعانت بحزم تمويلية أخرى عن طريق التباحث والتواصل مع شركاء التنمية لتدبير باقة التمويلات اللازمة لتنفيذ المشروع، يتم تمويلها من خلال مجموعة من الشركاء الدوليين والمحليين.

وذكر رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر من أكبر محطات المعالجة في مصر والشرق الأوسط، وتخدم حاليًا نحو 12.5 مليون مواطن بطاقة 2.5 مليون م³/يوم.

وأكد النائب أن هدف الاتفاق إعادة استخدام المياه المعالجة في الزراعة (استصلاح 70 ألف فدان)، رفع عدد المستفيدين وتحسين جودة المياه، وخفض المخاطر الصحية والبيئية، وتعزيز الأمن الغذائي.

وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب إلى أن الأثر المتوقع للمشروع خدمة 5 ملايين مواطن إضافي؛ تحسين جودة المياه في منظومة الصرف، وإعادة استخدام المياه في استصلاح 70 ألف فدان، وتقليل الانبعاثات وتحسين كفاءة الطاقة، ودعم الاستدامة المائية في ظل تحديات التغير المناخي.

النواب مجلس النواب البرلمان اخبار البرلمان نواب

