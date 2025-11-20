قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية : مصر ستتخذ كل ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها المائي
أخبار التوك شو| الجيش السوداني يحقق تقدماً في كردفان.. أسعار الذهب اليوم
كارثة إنسانية في دارفور.. الأمم المتحدة تدعو لحماية النازحين وإدخال الغذاء
السيدة انتصار السيسي برفقة قرينة رئيس كوريا الجنوبية بالمتحف الكبير |صور
أخبار التكنولوجيا | جوجل تعلن عن ميزة لمشاركة الملفات بين أندرويد وآيفون.. بيربلكستي تطلق متصفح Comet على أجهزة المحمول
فصل الكهرباء عن هذه المناطق والقرى بكفر الشيخ.. اعرف الأماكن والمواعيد
اليونيسف: مصرع ما لا يقل عن 67 طفـ.لًا في غزة منذ بدء وقف إطلاق النار
تامر فرج لـ"صدى البلد": عادل أدهم قدوتي ولا أخشى أدوار الشر | فيديو
ترامب واتهامات الخيانة.. كيف وصل الخطاب السياسي للتلويح بعقوبة الإعدام؟
تفاصيل جديدة في جريمة تقطيع طفل بالصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية
الأمم المتحدة: أعداد النازحين من الفاشر تجاوزت 100 ألف شخص منذ نهاية أكتوبر
أفضل شهادات البنك الأهلي للاستثمار بعد تثبيت الفائدة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بيراميدز يبدأ حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة قوية أمام ريفرز يونايتد في دوري أبطال أفريقيا

إسلام مقلد

يستعد نادي بيراميدز لقصّ شريط مبارياته في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، بمواجهة مرتقبة أمام ريفرز يونايتد النيجيري، في اللقاء الذي يقام مساء السبت المقبل على استاد الدفاع الجوي، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة.

موعد مباراة بيراميدز وريفرز يونايتد

وتنطلق المباراة في التاسعة مساء السبت 22 نوفمبر 2025، في بداية رحلة حامل اللقب نحو الحفاظ على تاجه القاري، حيث تُنقل فعاليات اللقاء عبر شبكة beIN Sports الناقل الرسمي للبطولة.

ويقود المباراة طاقم تحكيم سوداني بقيادة محمود إسماعيل حكمًا للساحة، ويعاونه محمد عبد الله مساعد أول، وعمر أحمد مساعد ثان، بينما يتولى عبد العزيز جعفر مهمة الحكم الرابع. ويتابع اللقاء مراقب من جنوب السودان، إضافة إلى منسقين من غانا والكاميرون، مع إشراف مصري على البث الفضائي.

ويخوض بيراميدز مرحلة المجموعات عبر جدول مزدحم وقوي، حيث تأتي مبارياته كالتالي:

الجولة الأولى: بيراميدز × ريفرز يونايتد (22 نوفمبر – مصر)
الجولة الثانية: باور ديناموز × بيراميدز (29 نوفمبر – زامبيا)
الجولة الثالثة: نهضة بركان × بيراميدز (23 أو 24 يناير – المغرب)
الجولة الرابعة: بيراميدز × نهضة بركان (30 أو 31 يناير – مصر)
الجولة الخامسة: ريفرز يونايتد × بيراميدز (6 أو 7 فبراير – نيجيريا)
الجولة السادسة: بيراميدز × باور ديناموز (13 أو 14 فبراير – مصر)

المجموعة الأقوى

وتُعد المجموعة من بين الأقوى في البطولة هذا الموسم، نظرًا لوجود فرق ذات خبرة قارية مثل نهضة بركان والزامبي باور ديناموز إلى جانب ريفرز يونايتد، وهو ما يجعل كل مواجهة حاسمة في سباق التأهل للدور المقبل.

وفي سياق آخر، أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل نادٍ في إفريقيا 2025، والتي ضمت ثلاثة أندية فقط، بينها بيراميدز الذي ينافس بقوة إلى جانب صن داونز الجنوب أفريقي ونهضة بركان المغربي، في اعتراف جديد بمكانته بين كبار القارة.

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

