بيراميدز يبدأ حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة قوية أمام ريفرز يونايتد في دوري أبطال أفريقيا

يستعد نادي بيراميدز لقصّ شريط مبارياته في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، بمواجهة مرتقبة أمام ريفرز يونايتد النيجيري، في اللقاء الذي يقام مساء السبت المقبل على استاد الدفاع الجوي، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة.

موعد مباراة بيراميدز وريفرز يونايتد

وتنطلق المباراة في التاسعة مساء السبت 22 نوفمبر 2025، في بداية رحلة حامل اللقب نحو الحفاظ على تاجه القاري، حيث تُنقل فعاليات اللقاء عبر شبكة beIN Sports الناقل الرسمي للبطولة.

ويقود المباراة طاقم تحكيم سوداني بقيادة محمود إسماعيل حكمًا للساحة، ويعاونه محمد عبد الله مساعد أول، وعمر أحمد مساعد ثان، بينما يتولى عبد العزيز جعفر مهمة الحكم الرابع. ويتابع اللقاء مراقب من جنوب السودان، إضافة إلى منسقين من غانا والكاميرون، مع إشراف مصري على البث الفضائي.

ويخوض بيراميدز مرحلة المجموعات عبر جدول مزدحم وقوي، حيث تأتي مبارياته كالتالي:

الجولة الأولى: بيراميدز × ريفرز يونايتد (22 نوفمبر – مصر)

الجولة الثانية: باور ديناموز × بيراميدز (29 نوفمبر – زامبيا)

الجولة الثالثة: نهضة بركان × بيراميدز (23 أو 24 يناير – المغرب)

الجولة الرابعة: بيراميدز × نهضة بركان (30 أو 31 يناير – مصر)

الجولة الخامسة: ريفرز يونايتد × بيراميدز (6 أو 7 فبراير – نيجيريا)

الجولة السادسة: بيراميدز × باور ديناموز (13 أو 14 فبراير – مصر)

المجموعة الأقوى

وتُعد المجموعة من بين الأقوى في البطولة هذا الموسم، نظرًا لوجود فرق ذات خبرة قارية مثل نهضة بركان والزامبي باور ديناموز إلى جانب ريفرز يونايتد، وهو ما يجعل كل مواجهة حاسمة في سباق التأهل للدور المقبل.

وفي سياق آخر، أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل نادٍ في إفريقيا 2025، والتي ضمت ثلاثة أندية فقط، بينها بيراميدز الذي ينافس بقوة إلى جانب صن داونز الجنوب أفريقي ونهضة بركان المغربي، في اعتراف جديد بمكانته بين كبار القارة.