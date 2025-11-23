بعد التوصل لاتفاق رسمي مع أستراليا .. تركيا تستضيف قمة «كوب31» للمناخ عام 2026

قال رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيزي، اليوم الأحد، إنه تم التوصل إلى اتفاق رسمي لاستضافة تركيا لقمة "كوب31" المعنية بالمناخ في عام 2026.

وأكد رئيس الوزراء الأسترالي ألبانيزي ذلك في وثيقة صدرت خلال قمة "كوب30" في البرازيل.

وجاء في بيان أصدرته ألمانيا هذا الأسبوع في قمة "كوب30"، بعد اجتماع مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى مكلفة باختيار الدولة المضيفة للقمة في عام 2026، أن تركيا ستتولى هذا الدور مع أستراليا التي تقود عملية التفاوض.

وكان ذلك في أعقاب إعلان سابق عن توقع التوصل إلى توافق، وأنهى الاتفاق أزمة مطولة حول استضافة محادثات الأمم المتحدة المعنية بالمناخ.