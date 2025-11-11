تأجيل عزاء المطرب إسماعيل الليثي إلى الأربعاء في إمبابة

قررت أسرة المطرب الشعبي الراحل إسماعيل الليثي تأجيل موعد تلقي واجب العزاء إلى غد، الأربعاء، بعد صلاة المغرب، أمام ميدان النفق في إمبابة، بدلًا من الموعد الذي كان مقررًا في وقت سابق.



وكانت صفحة إسماعيل الليثي قد كشفت عن موعد جنازة الراحل المطرب الشعبي إسماعيل الليثي، حيث يشيع جثمانه اليوم، الثلاثاء، من مسجد ناصر في إمبابة.

تفاصيل حادث المطرب إسماعيل الليثي

وتعرض المطرب الشعبي إسماعيل الليثي، منذ أيام، لحادث سير خطير على طريق أسيوط أثناء عودته من إحيائه لحفل غنائي، حيث اصطدمت سيارته بسيارة أخرى، ما أسفر عن تهشيم سيارته ونقله إلى العناية المركزة بأحد مستشفيات محافظة المنيا لتلقي العلاج.

وقع الحادث على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز ملوي، وأسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 7 منهم بالإصابات المتنوعة من كسور وكدمات، من بينهم إسماعيل الليثي وأعضاء فرقته الموسيقية، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي.