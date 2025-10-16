جهاز قوي قادم .. آبل تنشر إعلانا تشويقيا يثير الجدل فما القصة؟

أشار رئيس التسويق في شركة أبل جريج جوسوياك عن قرب إطلاق منتج جديد للأسواق من إنتاج الشركة ، قائلاً على وسائل التواصل الاجتماعي: "منتج قوي قادم من أبل".

على الجانب الآخر وفقا لموقع "macrumors" ظهر في إعلان للشركة مقطع رسوم متحركة قصير مُصاحب لإعلان جوسوياك التشويقي للمحةً سريعةً عن جهاز ماك بوك برو، مصحوبًا بعبارة "قريبًا".

تصميم جهاز ماك بوك برو

أما عن تصميم شكل جهاز ماك بوك برو فهو يأتي على حرف V

تشير الشائعات إلى أن شركة Apple تستعد لتقديم شريحة M5 من الجيل التالي هذا الأسبوع، ومن المقرر أن تظهر لأول مرة في جهاز ‌MacBook Pro‌ مقاس 14 بوصة.

على الجانب الآخر من المتوقع أن يكون الإصدار الأساسي من MacBook Pro بشريحة M5 في وقت مبكر من هذا الأسبوع، بينما ستتبعها العديد من النسخ مثل M5 Pro وM5 Max وهو الأقوى في أوائل عام 2026.

اطلاق شريحة جديدة

ويُعد إطلاق أي شريحة جديدة من سلسلة M من أبل حدثا مهما في عالم التقنية. فقد تمكنت شرائح أبل من دفع حدود الأداء والكفاءة باستمرار، مما جعل المنافسين يسعون للحاق بها.

وفي السياق نفسه سيكون هذا الإطلاق لأبل، الأول بعد أن كشفت عن سلسلة هواتف آيفون 17 في سبتمبر 2025.