رغم نزاعها القضائي مع الهند.. آبل تذهل العالم بافتتاح متجرين في أهم أسواقها

تواصل شركة آبل تعزيز وجودها في الهند، حيث أعلنت عن افتتاح متجرها الخامس في البلاد بمدينة نويدا، ليضيف إلى شبكة متاجرها المتنامية في المنطقة.

وسوف يفتتح متجر آبل الجديد في DLF Mall of India، أحد أكبر وجهات التسوق في المنطقة، وذلك في 11 ديسمبر 2025.

آبل توسع وجودها في الهند بمتجر جديد في نويدا

يعد هذا الافتتاح خطوة جديدة في استراتيجية آبل لتعزيز تواجدها في الهند، التي أصبحت واحدة من الأسواق العالمية الأكثر أهمية للشركة.

وكشفت آبل عن التصميم المميز الذي يزين حاجز المتجر، والذي يتميز بتصميم مستوحى من طائر الطاووس، وهو نفس التصميم الذي ظهر في متاجر الشركة الجديدة في بنغالور وبوني.

تصميم متجر آبل في الهند

افتتاح المتجر في نويدا

من المقرر أن يفتح متجر نويدا أبوابه في تمام الساعة 1 مساء بتوقيت الهند يوم الإثنين 11 ديسمبر، ليكون وجهة جديدة للعملاء لاكتشاف أحدث منتجات آبل، وحضور ورش العمل الإبداعية، والاستمتاع بتجربة التسوق المميزة التي تقدمها الشركة.

وكما هو الحال في جميع متاجر آبل، سيتوفر في المتجر فريق من المتخصصين والمبدعين والخبراء في مجال الأعمال لمساعدة العملاء في اختيار المنتجات أو إجراء الإصلاحات أو حضور ورش العمل.

وقد وصفت آبل مدينة نويدا بأنها "مدينة شكلها الطموح والتصميم"، مشيرة إلى أن المتجر الجديد سيشكل مساحة مجتمعية للعملاء للتعلم والإبداع والتواصل.

وسيتمكن الزوار من تجربة أحدث منتجات آبل مثل سلسلة iPhone 17، و iPad Pro المدعوم بمعالج M5، وMacBook Pro بحجم 14 بوصة، بالإضافة إلى المشاركة في جلسات Today at Apple التي تقدم ورش عمل مجانية في مجالات متنوعة مثل التصوير الفوتوغرافي، البرمجة، والفنون والموسيقى.

توسعات آبل في الهند

يعد افتتاح متجر نويدا إنجازا مهما في خطة آبل التوسعية في الهند، بعد افتتاح عدة متاجر في مدن كبرى مثل مومباي، دلهي، بنغالور، وبوني في وقت سابق من هذا العام.

وبحسب تقرير لموقع Moneycontrol، تخطط آبل أيضا لافتتاح متجر آخر في مومباي في العام المقبل ليكون ثاني متجر لها في ولاية ماهاراشترا، وذلك وفقا لما أكدته Deirdre O’Brien، نائبة الرئيس التنفيذي لشركة آبل للتجزئة والموارد البشرية.

التوسع الرقمي والتجاري

وتدعم آبل وجودها الفيزيائي في الهند بنمو كبير في منصاتها التجارية الرقمية، من خلال خدمات مثل Shop with a Specialist over Video، وتطبيق Apple Store، وApple Store Online، يتمكن العملاء من الحصول على نفس مستوى الدعم والتخصيص من منازلهم.

وتعمل هذه المنصات الرقمية جنبا إلى جنب مع المتاجر المادية لتوفير تجربة تسوق متكاملة وسلسة للعملاء في الهند.

رؤية طويلة الأمد

تعتبر آبل أن التوسع في الهند جزء من رؤيتها طويلة الأمد للبلاد، التي ترى فيها ليس فقط سوقا رئيسيا ولكن أيضا مركزا للإبداع والابتكار.

جدير بالذكر أن شركة آبل رفعت مؤخرا دعوى قضائية أمام المحكمة العليا في دلهي ضد الهيئة الهندية لمكافحة الاحتكار CCI، اعتراضا على طريقة احتساب الغرامات التي تعتمد على إيراداتها العالمية، حيث تطالب مصنعة آيفون بإلغاء التعديل في قانون مكافحة الاحتكار الذي قد يفرض عليها غرامات تصل إلى 38 مليار دولار، وفقا لتقرير من وكالة "رويترز".