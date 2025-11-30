قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 7 آخرين في انقلاب سيارتين على طريق المطرية بالدقهلية
كيف يغفر الله لك ذنوب الخلوات؟.. 10 أعمال سهلة تنجيك من 11 لعنة
تدخلك جهنم أو تكفر الكبائر.. النبي حذر من القسوة أو الإساءة لـ5 مخلوقات
قناع ذهبي لمومياء .. المتحف المصري بالتحرير يعرض قطعة أثرية مذهلة
توتر متصاعد في السويداء.. اشتباكات مسلحة واقتحام منزل مدير الأمن
بخطوات بسيطة.. اعرف طريقة شحن عداد الكهرباء بالموبايل
وزير الخارجية يلتقي أعضاء الجالية المصرية في إسلام آباد
فرصتك غدًا .. طريقة الحفاظ على رصيد عداد الكهرباء
وزير الخارجية يجرى لقاء إعلاميا مع جريدة وقناة DAWN الباكستانية خلال زيارته لإسلام آباد
بعد قليل .. بدء مُحاكمة شاب بتهمة ابتزاز فتاة بصور فاضحة بالقاهرة
تعرّف على موعد ونظام قرعة بطولة كأس العالم 2026 .. وتصنيف منتخب مصر
إعلان الفائزين بمهرجان الكرازة المرقسية 2025 وبدء فعاليات دورة 2026
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رغم نزاعها القضائي مع الهند.. آبل تذهل العالم بافتتاح متجرين في أهم أسواقها

شيماء عبد المنعم

تواصل شركة آبل تعزيز وجودها في الهند، حيث أعلنت عن افتتاح متجرها الخامس في البلاد بمدينة نويدا، ليضيف إلى شبكة متاجرها المتنامية في المنطقة. 

وسوف يفتتح متجر آبل الجديد في DLF Mall of India، أحد أكبر وجهات التسوق في المنطقة، وذلك في 11 ديسمبر 2025.

آبل توسع وجودها في الهند بمتجر جديد في نويدا

يعد هذا الافتتاح خطوة جديدة في استراتيجية آبل لتعزيز تواجدها في الهند، التي أصبحت واحدة من الأسواق العالمية الأكثر أهمية للشركة. 

وكشفت آبل عن التصميم المميز الذي يزين حاجز المتجر، والذي يتميز بتصميم مستوحى من طائر الطاووس، وهو نفس التصميم الذي ظهر في متاجر الشركة الجديدة في بنغالور وبوني.

تصميم متجر آبل في الهند

افتتاح المتجر في نويدا

من المقرر أن يفتح متجر نويدا أبوابه في تمام الساعة 1 مساء بتوقيت الهند يوم الإثنين 11 ديسمبر، ليكون وجهة جديدة للعملاء لاكتشاف أحدث منتجات آبل، وحضور ورش العمل الإبداعية، والاستمتاع بتجربة التسوق المميزة التي تقدمها الشركة. 

وكما هو الحال في جميع متاجر آبل، سيتوفر في المتجر فريق من المتخصصين والمبدعين والخبراء في مجال الأعمال لمساعدة العملاء في اختيار المنتجات أو إجراء الإصلاحات أو حضور ورش العمل.

وقد وصفت آبل مدينة نويدا بأنها "مدينة شكلها الطموح والتصميم"، مشيرة إلى أن المتجر الجديد سيشكل مساحة مجتمعية للعملاء للتعلم والإبداع والتواصل. 

وسيتمكن الزوار من تجربة أحدث منتجات آبل مثل سلسلة iPhone 17، و iPad Pro المدعوم بمعالج M5، وMacBook Pro بحجم 14 بوصة، بالإضافة إلى المشاركة في جلسات Today at Apple التي تقدم ورش عمل مجانية في مجالات متنوعة مثل التصوير الفوتوغرافي، البرمجة، والفنون والموسيقى.

توسعات آبل في الهند

يعد افتتاح متجر نويدا إنجازا مهما في خطة آبل التوسعية في الهند، بعد افتتاح عدة متاجر في مدن كبرى مثل مومباي، دلهي، بنغالور، وبوني في وقت سابق من هذا العام. 

وبحسب تقرير لموقع Moneycontrol، تخطط آبل أيضا لافتتاح متجر آخر في مومباي في العام المقبل ليكون ثاني متجر لها في ولاية ماهاراشترا، وذلك وفقا لما أكدته Deirdre O’Brien، نائبة الرئيس التنفيذي لشركة آبل للتجزئة والموارد البشرية.

التوسع الرقمي والتجاري

وتدعم آبل وجودها الفيزيائي في الهند بنمو كبير في منصاتها التجارية الرقمية، من خلال خدمات مثل Shop with a Specialist over Video، وتطبيق Apple Store، وApple Store Online، يتمكن العملاء من الحصول على نفس مستوى الدعم والتخصيص من منازلهم. 

وتعمل هذه المنصات الرقمية جنبا إلى جنب مع المتاجر المادية لتوفير تجربة تسوق متكاملة وسلسة للعملاء في الهند.

رؤية طويلة الأمد

تعتبر آبل أن التوسع في الهند جزء من رؤيتها طويلة الأمد للبلاد، التي ترى فيها ليس فقط سوقا رئيسيا ولكن أيضا مركزا للإبداع والابتكار.

جدير بالذكر أن شركة آبل رفعت مؤخرا دعوى قضائية أمام المحكمة العليا في دلهي ضد الهيئة الهندية لمكافحة الاحتكار CCI، اعتراضا على طريقة احتساب الغرامات التي تعتمد على إيراداتها العالمية، حيث تطالب مصنعة آيفون بإلغاء التعديل في قانون مكافحة الاحتكار الذي قد يفرض عليها غرامات تصل إلى 38 مليار دولار، وفقا لتقرير من وكالة "رويترز".

المايه المعدنية فيها صرف صحى.. الداخلية تعلن القبض على صانعى محتوى

انتخابات النواب

الإدارية العليا تلغى انتخابات النواب فى 11 دائرة

الاهلي

اعتذار رسمي من الجيش الملكي لـ الأهلي وجماهيره .. تفاصيل

أمطار

الحرارة هتنزل 9 درجات .. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

انتخابات مجلس النواب 2025

مواعيد التصويت في إعادة المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025

البرد

مش نزلة برد.. أعراض تؤكد إصابتك بفيروس كورونا

تعرف على قرار المحكمة الإدارية العليا بالدوائر الـ6 الملغاة بمحافظة الجيزة بانتخابات مجلس النواب

موعد صرف معاشات ديسمبر 2025 والقيمة التفصيلية لكل الشرائح

البابا لاوون الرابع عشر

بابا الفاتيكان يصل إلى الكاتدرائية الأرمنية الرسولية في اسطنبول

إيتمار بن غفير

بن غفير يزور مقر كتيبة قتلت شابين فلسطينيين و يصدر قرارا بترقية قائدها

أرشيفية

هيئة البث الإسرائيلية: مصدر أمني يحذر من تسارع وتيرة التسلح الإيراني

بالصور

مش اليانسون بس.. مشروبات تساعد في التخلص من ألم الحلق

غير اليانسون..مشروبات تساعد فى التخلص من ألم الحلق
عريس بزي فرعوني

العريس الفرعوني .. دخول استثنائي بزي الملك توت يشعل التصفيق والزغاريد في أسوان |فيديوجراف

سعد البارون

سعد بارون يفتتح موسم الأغاني الجديدة بـ «القمة» ويُحقق انتشارًا سريعًا | فيديو

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

