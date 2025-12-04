تسريبات تكشف عن مواصفات شاشة هاتف iPhone 17e

إذا كنت تبحث عن هاتف بمواصفات رائدة يمكنك التفكير في هاتف آيفون 17e

والذي يأتي بشاشة OLED مقاس 6.1 بوصة وقد بدأ الهاتف مؤخرًا بالظهور في دائرة الشائعات. والآن، تزعم أحدث الشائعات أن الجهاز قد يحتوي على نفس شاشة OLED المُستخدمة في آيفون 14 ، ولكن قد يتميز بحواف أنحف

مواصفات هاتف iPhone 17e

ووفقا لموقع Digital Chat Station، فأن هاتف iPhone 17e قد يأتي مع Dynamic Island وشريحة A19. مع ذلك، قد لا يكون هذا صحيحًا. يتميز iPhone 16e بنوتش مثل هواتف iPhone القديمة (13 و14)، ويأتي مع شريحة A18. وقد استبدلت Apple النوتش بـ Dynamic Island في طرازات iPhone 14 Pro .

على الجانب الاخر قد لا يأتي هاتف iPhone 17e الجديد بدون ترقية للشاشة - فقد يحصل على حواف أنحف. قد تُقلل شركة كوبرتينو العملاقة الحواف دون استبدال الشاشة نفسها

يزعم التقرير أيضًا أن شاشة iPhone 17e ستبقى OLED مقاس 6.1 بوصة بمعدل تحديث 60 هرتز. يُقال إن BOE لم تتمكن من إنتاج شاشات LTPO (أكسيد متعدد البلورات منخفض الحرارة) لسلسلة iPhone 17 ، بل شاشات LTPS TFF فقط، مثل تلك الموجودة في iPhone 16e .

آيفون 17e: هل سيكون جيدًا بما فيه الكفاية؟

في الوقت الحاضر، تأتي هواتف الفئة المتوسطة مزودةً بالعديد من الميزات، بما في ذلك معدل تحديث الشاشة 120 هرتز، وبطاريات كبيرة، وشحن سريع. من ناحية أخرى، يبدو أن هاتف iPhone 17e سيكون مشابهًا جدًا لهاتف iPhone 16e . كان من الممكن أن تُشكّل ترقية Dynamic Island إضافةً رائعةً لهاتف iPhone، بالإضافة إلى معدل تحديث الشاشة المحتمل 120 هرتز، ولكن لا يبدو أن ذلك سيحدث.

