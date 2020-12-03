من الأجمل؟.. شاهد فساتين زوجات الفنانين في حفل افتتاح مهرجان القاهرة

وأطلت علا رشدي زوجة الفنان أحمد داوود بفستان محتشم و بسيط للغاية باللون الفوشيا، فيما ارتدت زوجة أحمد الفيشاوي فستان قصير باللون الأبيض، بينما خطفت راندا رياض زوجة محمد الشرنوبي الأنظار بفستانها الراقي ذات اللون الزيتي.

يشهد حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، والذى تنطلق فعاليات دورته الـ 42 اليوم الأربعاء، تكريم النجمة منى زكي، والسيناريست الكبير وحيد حامد، والسيناريست البريطاني كريستوفر هامبتون.





كان مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أعلن عن منح الفنانة منى زكي، جائزة فاتن حمامة للتميز، في الدورة 42، التي تقام خلال الفترة من 2 إلى 10 ديسمبر المقبل، وذلك تقديرًا لمسيرتها الفنية الحافلة بأعمال سينمائية بارزة.





من جانبها قالت منى زكي، إن اختيارها للتكريم بجائزة عظيمة تحمل اسم الفنانة الكبيرة فاتن حمامة من مهرجان القاهرة العريق، يجعلها تشعر بالفخر والسعادة والامتنان لكل مجهود بذلته طوال سنوات عملها بالفن، ولكل زميل ومخرج وكاتب وعامل في هذه المهنة كان سببا في هذه اللحظة التي لن تنسى.





وتابعت منى زكى، سأظل فخورة بانتمائي للفن والسينما المصرية، وأتمنى أن أكون قد ساهمت ولو بجزء بسيط في دعم هذه الصناعة المهمة ووصولها للمكانة اللائقة.. وأعد الجمهور بأننا سنظل نبذل قصارى جهدنا حتى تستمر ريادة الفن المصري، وتأثيره العظيم في الشعوب".





وينظم المهرجان بالتعاون مع المركز الثقافي الإيطالي، احتفالية خاصة للاحتفاء بفيلليني، بإقامة معرض صور خاص لكواليس أفلامه، للمصور الإيطالي الكبير ميمو كاتارينيتش، بالإضافة إلى عرض الفيلم التسجيلى "أرواح فيلليني" من إخراج سيلما ديلوليو وإنتاج إيطاليا وفرنسا وبلجيكا وإنتاج عام 2020، ويعد الفيلم محاولة جديدة للكشف عن بعض أسرار وكواليس أعمال فيلليني الخالدة.





ويتعهد مهرجان القاهرة هذا العام، بتوفير مناخ آمن خلال إقامة الفعاليات، والالتزام بكافة المعايير والإجراءات التي وضعتها منظمة الصحة العالمية والحكومة المصرية، حفاظًا على صحة وسلامة الجمهور والسينمائيين من الإصابة بفيروس كورونا.





مهرجان القاهرة السينمائي الدولي هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظامًا، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF) مع 14 مهرجانًا آخرًا ينظم مسابقات دولية.