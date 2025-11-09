قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الدفاع الإسرائيلي يمنع ضباط الجيش من إجراء مقابلات مع الصحافة دون موافقته
في ختام تعاملات الأحد| تباين أداء أسواق المال العربية.. بورصة مصر تربح 51 مليار جنيه
السوبر المصري.. عمرو أديب: عاوز أقول لأخواتي في نادي الزمالك معلش ما هو انت مش يتلاعب حد عادي
مي عمر بطلة أمام أحمد السقا في فيلم هيروشيما
وزير المالية: عودة الثقة في الاقتصاد المصري هي الأهم لجذب الاستثمار
موعد صرف معاشات ديسمبر 2025 لـ 11 مليون مواطن.. تفاصيل جدول الصرف
باق 52 يوما.. موعد ليلة رأس السنة الميلادية 2026 والإجازات المتبقية
قناة السويس: 16% زيادة بحمولات السفن بالفترة من أكتوبر 2024 حتى 2025
ريال مدريد يتعادل مع رايو فاليكانو سلبيا في الدوري الإسباني
تعليق لميس الحديدي على تتويج الأهلي بالسوبر المصري للمرة 16 في تاريخه
البابا تواضروس يدشن كاتدرائية "العذراء ومارمرقس" بـ ٦ أكتوبر ويلتقي مجمع الآباء الكهنة | صور
رئيس مصنع 360 الحربي: إنتاج أول جهاز مصري–ياباني لتوليد مياه شرب نقية من الهواء
فن وثقافة

مي عمر توجه رسالة لـ آن الرفاعي بعد شائعة انفصالها عن كريم محمود عبدالعزيز: إنتي الحب الأول

مي عمر
مي عمر
علا محمد

وجهت الفنانة مي عمر، رسالة دعم لـ آن الرفاعي زوجة الفنان كريم محمود عبدالعزيز، بعد انتشار أنباء عن انفصالهما.

وظهر في الفيديو الذي نشرته مي عبر حسابها علي موقع "فيسبوك" عددا من الصور التي جمعت آن وكريم في مناسبات مختلفة.

وعلقت مي على الفيديو: "إنتي الحب الأول يا آن، وإنتي السند الحقيقي اللي كان موجود في كل خطوة من حياته، إنتي اللي شُفتِي البدايات، واللي حضرتي النجاح".


وأضافت: "إنتي أم بناته، والضهر اللي رجع له، والبيت اللي بيتفتحله مهما حصل، إنتي الحنية والقوة في نفس الوقت، تستاهلي كل الخير اللي جاي يا آن، ولسه قدامك حياة أجمل وأحلى بإذن الله".


تصدر اسم الإعلامية بوسي شلبي محركات البحث خلال الساعات الماضية، بعد تداول البعض انباء عن تورطها في انفصال الفنان كريم محمود عبد العزيز عن زوجته.

كانت الخلافات بين كريم وزوجته قد بدأت منذ فترة، وازدادت مؤخرًا وتداول البعض أخبارا عن حدوث انفصال تمهيدا للطلاق، ولكن حتي الآن لم يعلن الأثنين بشكل رسمي.

وقد تداولت مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن انفصال كريم محمود عبد العزيز وآن الرفاعي، وربط البعض بين الانفصال والإعلامية بوسي شلبي والسبب خلافها القديم مع ابناء محمود عبد العزيز، تلك الخلافات التي وصلت سابقاً إلى القضاء بعد تشكيك ابناء الفنان الراحل من زواجها بولادهم.

