مي عمر توجه رسالة لـ آن الرفاعي بعد شائعة انفصالها عن كريم محمود عبدالعزيز: إنتي الحب الأول

وجهت الفنانة مي عمر، رسالة دعم لـ آن الرفاعي زوجة الفنان كريم محمود عبدالعزيز، بعد انتشار أنباء عن انفصالهما.

وظهر في الفيديو الذي نشرته مي عبر حسابها علي موقع "فيسبوك" عددا من الصور التي جمعت آن وكريم في مناسبات مختلفة.

وعلقت مي على الفيديو: "إنتي الحب الأول يا آن، وإنتي السند الحقيقي اللي كان موجود في كل خطوة من حياته، إنتي اللي شُفتِي البدايات، واللي حضرتي النجاح".



وأضافت: "إنتي أم بناته، والضهر اللي رجع له، والبيت اللي بيتفتحله مهما حصل، إنتي الحنية والقوة في نفس الوقت، تستاهلي كل الخير اللي جاي يا آن، ولسه قدامك حياة أجمل وأحلى بإذن الله".



تصدر اسم الإعلامية بوسي شلبي محركات البحث خلال الساعات الماضية، بعد تداول البعض انباء عن تورطها في انفصال الفنان كريم محمود عبد العزيز عن زوجته.

كانت الخلافات بين كريم وزوجته قد بدأت منذ فترة، وازدادت مؤخرًا وتداول البعض أخبارا عن حدوث انفصال تمهيدا للطلاق، ولكن حتي الآن لم يعلن الأثنين بشكل رسمي.

وقد تداولت مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن انفصال كريم محمود عبد العزيز وآن الرفاعي، وربط البعض بين الانفصال والإعلامية بوسي شلبي والسبب خلافها القديم مع ابناء محمود عبد العزيز، تلك الخلافات التي وصلت سابقاً إلى القضاء بعد تشكيك ابناء الفنان الراحل من زواجها بولادهم.