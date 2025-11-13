ينتهي 10 ديسمبر.. الأهرامات تفتح أبوابها للفن العالمي في النسخة الخامسة من معرض “الأبد هو الآن"

تتواصل الأهرامات في احتضان الفنون العالمية من خلال النسخة الخامسة من معرض “الأبد هو الآن”، الذي يُقام هذا العام في الفترة من 10 نوفمبر حتى 10 ديسمبر، تحت رعاية وزارات الخارجية والسياحة والآثار والثقافة، وبالتعاون مع منظمة اليونسكو.

ويعد المعرض، الذي تنظمه مؤسسة Art D’Egypte، حدثًا فنيًا عالميًا يجمع بين عبق التاريخ وحداثة الإبداع، ليحوّل هضبة الأهرامات إلى ساحة حوار بصري مفتوح بين الماضي والحاضر.

الفن بين الحاضر والخلود

يمثل المعرض تجربة فنية فريدة تمزج بين الفن المعاصر والتراث الإنساني الخالد، حيث تتجاور الأعمال التشكيلية الحديثة مع الأهرامات في مشهد استثنائي يجسد فكرة “الزمن المستمر”.

ويؤكد الحدث على أن الفن لغة عالمية تتجاوز الحدود الجغرافية والزمنية، تربط بين الحضارات وتعيد صياغة مفهوم الخلود الإبداعي في لحظة حاضرة نابضة بالحياة.

مشاركة فنية دولية

تضم النسخة الخامسة من المعرض نخبة من الفنانين التشكيليين العالميين من مختلف القارات والثقافات، من بينهم:

الإيطالي مايكل أنجلو بيستوليتو، المرشح لجائزة نوبل للسلام،

البرتغالي أليساندر فارتور،

مجموعة Recycle Group من فرنسا وروسيا،

الفنانة المصرية صالحة المصري،

اللبناني نديم كرم،

البرازيلية آنا فرّاري،

الفرنسي من أصول بنينية كينغ هونديكبينكو،

الكوري جي بارك،

والهولندي ديفيد مهياري.

رسالة عالمية من قلب الأهرامات

من خلال أعمال هؤلاء الفنانين، يوجه معرض “الأبد هو الآن” رسالة مفادها أن الإبداع لا يعرف حدودًا، وأن الفن يظل الجسر الذي يربط الماضي بالمستقبل، في حوار مستمر يعيد تعريف العلاقة بين الإنسان والزمن، وبين الحضارة والحداثة.

فالعنوان لا يعكس مجرد اسم للحدث، بل هو رؤية فلسفية تحتفي باستمرارية الفن وخلوده، حيث يصبح “الأبد هو الآن” دعوة للتأمل في دور الفن كقوة خالدة تتجاوز الزمن.



