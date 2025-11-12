الأبد هو الآن تمزج بين الفن المعاصر والحضارة المصرية بـ الأهرامات ..صور

تشهد منطقة أهرامات الجيزة، النسخة الخامسة من معرض "الأبد هو الآن"، كـ تجمع للفن البصري يمزج الحياة المعاصرة والحضارة المصرية القديمة، بمشاركة شخصيات فنية بارزة.

معرض الأبد هو الآن



ضمت أعمال معرض الأبد هو الآن، معروضات من السيراميك، أبواب خشبية وسقالات معدنية، حجر طبيعي، أكريليك، ستيل، وشبكة معدنية، المعادن والفخار، شبكة بلاستيكية، تشكيل حراري ومعدن، الألومنيوم والصلب، الألومنيوم والفولاذ المقاوم للصدأ.

ويعود انطلاق أولي نسخ معرض الأبد هو الآن، لعام 2021 كمنصة فنية دولية تسعي نحو مفهوم استدامة الفنون البصرية والقاء الضوء على مصر.



يشارك في المعرض عشرة فنانين من عشر دول مختلفة، قدموا أعمالًا تتنوع بين المنحوتات والتركيبات الفنية، تعبر عن مفاهيم السمو والأمل والرغبة الإنسانية في ترك أثر خالد، في مواجهة الأهرامات التي تظل رمزًا أبديًا يلهم الإنسانية عبر العصور.

وعبّر الفنانون المشاركون عن تقديرهم العميق لتجربتهم الفنية عند سفح الأهرامات، حيث قال الفنان الإيطالي مايكل أنجلو بيستوليتو إن الأهرامات تمثل فجر التاريخ ورمز الخلود الإنساني، وإن عمله "الجنة الثالثة" يهدف إلى الجمع بين الماضي والحاضر والمستقبل في نسيج إبداعي واحد.أما الفنان البرتغالي ألكسندر فارتو "فيلس" فرأى أن عرض عمله "أبواب القاهرة" إلى جوار الأهرامات تجربة تبعث على التواضع والإلهام، إذ يستكشف طبقات الذاكرة في تفاصيل الحياة اليومية ويحتفي بالتجربة الإنسانية المشتركة.