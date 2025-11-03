ملكة الدنمارك تزور الأهرامات والمتحف المصري الكبير

نشر الديوان الملكي الدنماركي اليوم الاثنين عبر موقعه الرسمي (Kongehuset.dk) مجموعة من الصور الخاصة التي تُوثّق زيارة الملكة ماري إلى منطقة أهرامات الجيزة وإلى المتحف المصري الكبير، وذلك في إطار زيارتها الرسمية إلى مصر.



وأظهرت الصور الملكة ماري وهي تتجول عند سفح الأهرامات، مستمعةً إلى شرح حول تاريخ المعالم الفرعونية وإرث الحضارة المصرية القديمة، كما شملت جولتها زيارة تفقدية للمتحف المصري الكبير بعد مشاركتها مساء /السبت/ في الاحتفال الرسمي بليلة افتتاحه، الذي حضره عدد من كبار الشخصيات الدولية والإقليمية.



وتأتي زيارة الملكة ماري تعبيراً عن اهتمام الدنمارك بتعزيز التعاون الثقافي والسياحي مع مصر، ولا سيما في مجالات التراث والحضارة والتبادل الثقافي، حيث تُعد الزيارة حدثاً يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين.



وتُعد مشاركة الملكة ماري في افتتاح المتحف المصري الكبير وجولتها في الأهرامات خطوة رمزية تُبرز مكانة مصر الثقافية عالمياً، وتعكس في الوقت نفسه تقدير الأسرة الملكية الدنماركية للإرث الحضاري المصري الذي يجذب أنظار العالم.