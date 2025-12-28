الدفاعات الجوية الروسية تسقط 25 مسيرة أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، اعترضت ودمرت 25 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية، فوق أراضي مقاطعات روسية عدة.



وقالت الوزارة في بيان إنه تم تدمير 12 طائرة مسيّرة فوق مقاطعة سامارا، و3 فوق مقاطعة بيلجورود، و3 فوق مقاطعة كورسك، و3 فوق مقاطعة ساراتوف، و2 فوق مقاطعة فولجوجراد، و2 فوق مقاطعة روستوف".



وأضاف البيان أن مشغلي الطائرات المسيرة في قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، أحبطوا 4 محاولات لتناوب القوات المسلحة الأوكرانية، وإمداد المسلحين الأوكرانيين بالمساعدات، على محور كونستانتينوفكا بدونيتسك،مشيرا إلى أنه خلال عمليات الاستطلاع الجوي والدوريات الليلية في مناطق المهام القتالية قرب بلدة كونستانتينوفكا، رصد مشغلو الطائرات المسيرة محاولات لتبديل وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في مواقع انتشارها وإمدادها، ونتيجةً لضربات دقيقة باستخدام الطائرات المسيرة، تم تدمير 4 مركبات معادية، بالإضافة إلى تحييد الأفراد وتدمير المعدات العسكرية التي كانت تنقلها".

