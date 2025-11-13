قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لتنال رضا الله.. علي جمعة يوصي بعملين بهما يطيب العيش
حالة الطقس في أسوان اليوم الخميس 13-11-2025
هل يكفي جريان المياه على القدم عند الوضوء دون تدليك؟.. علي جمعة يجيب
سعر الدولار يوم الخميس 13-11-2025 في البنوك
بلومبرج: المتحف المصري الكبير يعزز الحضور العالمي لمصر في لحظة تاريخية
زلزال بقوة 4.6 درجات يضرب شمال شرق الصومال
روبيو: الولايات المتحدة تسعى إلى نهاية سريعة للحرب بين روسيا وأوكرانيا
خبير اقتصادي: مشروع تنمية علم الروم يحسن قيمة الجنيه ويحقق التنمية المستدامة
"قدس الأثر ومعهد العظمة".. برنامج العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة الأهلية ينظم ندوة تثقيفية
وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات الأجنبية في مصر
ما ينبغي فعله لمن أراد الدخول في صلاة الجماعة ولم يجد مكانا في الصف
فن وثقافة

بسنت النبراوي تتألق في حفل مهرجان القاهرة السينمائي

بسنت النبراوى
بسنت النبراوى
يمنى عبد الظاهر

تألقت الفنانة بسنت النبراوي بإطلالة أنيقة على السجادة الحمراء خلال حفل افتتاح الدورة الـ46 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والذي أُقيم مساء الأربعاء بدار الأوبرا المصرية، بحضور نخبة من نجوم الفن وصناع السينما في مصر والعالم العربي.

وانطلقت فعاليات المهرجان، الذي يُعد أحد أعرق المهرجانات السينمائية في المنطقة، في الفترة من 12 حتى 21 نوفمبر الجاري، وسط أجواء احتفالية مميزة واهتمام واسع من وسائل الإعلام والجمهور.

وخطفت بسنت النبراوي الأنظار بإطلالتها الراقية على السجادة الحمراء، حيث حرصت على اختيار إطلالة تجمع بين الأناقة والبساطة، لتكون واحدة من أبرز النجمات اللاتي لفتن الأنظار في حفل الافتتاح.
 

الفنانة بسنت النبراوي حفل افتتاح الدورة الـ46 مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بسنت النبراوي

نجمات تألقن بالأزرق فى مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ46

