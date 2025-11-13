بسنت النبراوي تتألق في حفل مهرجان القاهرة السينمائي

تألقت الفنانة بسنت النبراوي بإطلالة أنيقة على السجادة الحمراء خلال حفل افتتاح الدورة الـ46 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والذي أُقيم مساء الأربعاء بدار الأوبرا المصرية، بحضور نخبة من نجوم الفن وصناع السينما في مصر والعالم العربي.

وانطلقت فعاليات المهرجان، الذي يُعد أحد أعرق المهرجانات السينمائية في المنطقة، في الفترة من 12 حتى 21 نوفمبر الجاري، وسط أجواء احتفالية مميزة واهتمام واسع من وسائل الإعلام والجمهور.

وخطفت بسنت النبراوي الأنظار بإطلالتها الراقية على السجادة الحمراء، حيث حرصت على اختيار إطلالة تجمع بين الأناقة والبساطة، لتكون واحدة من أبرز النجمات اللاتي لفتن الأنظار في حفل الافتتاح.

