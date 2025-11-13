ليلى عز العرب لصدى البلد: ترميم الأفلام القديمة يحافظ على التراث الفني

قالت الفنانة القديرة ليلى عز العرب لصدى البلد، إن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عريق ومن أهم المهرجانات العالمية.

وأضافت ليلى عز العرب: فخورة بالمهرجان وفكرة ترميم الأفلام القديمة مهمة للحفاظ على التراث الفني.

واستطردت ليلى عز العرب : "المهرجان يدعم إخواننا في فلسطين وهذا هو دور الفن، ربنا معاهم وقلوبنا معاهم دائما.

يذكر أن شهد حفل أفتتاح أمس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته ال 64، برئاسة الفنان الكبير حسين فهمي تكريم العديد من الرموز الفنية في مصر.

وتشارك الفنانة ليلي عز العرب في مسلسل و ننسي الي كان في رمضان 2026.

المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري، ومن إنتاج شركة سينرجي، ويُعد هذا التعاون الأول بين منة فضالي وياسمين عبد العزيز، بينما يجمعها التعاون الثاني مع المؤلف عمرو محمود ياسين بعد نجاحات سابقة.

ومن المنتظر أن يبدأ تصوير المسلسل خلال الأسابيع المقبلة، استعدادًا للعرض في شهر رمضان 2026، وسط ترقّب جماهيري كبير لعودة ياسمين عبد العزيز إلى الدراما الرمضانية بعمل جديد يجمع نخبة من النجوم.