أسماء طاقم تحكيم مصري يشارك في بطولة كأس العرب بقطر.. تفاصيل

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط أسماء طاقم التحكيم المصري الذي يشارك في بطولة كأس العرب بقطر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.





وكتب أحمد عبد الباسط :"طاقم تحكيم مصري يشارك في بطولة كأس العرب بقطر:

أمين عمر حكم ساحة

محمود أبو الرجال حكم مساعد

أحمد توفيق طلب حكم مساعد".



وكان قد أكد الجهاز الفني للمنتخب الوطني الذي يشارك في بطولة كأس العرب بقطر في ديسمبر المقبل بقيادة الكابتن حلمي طولان أنه لا يوجد حالياً أسماء مرشحة للانضمام للفريق.

وأكد الكابتن حلمي طولان المدير الفني والمتحدث باسم المنتخب المشارك في بطولة كأس العرب أن ترديد أسماء لاعبين في هذا الشأن مجرد اجتهادات لا أساس لها من الصحة، ولم يتطرق الجهاز الفني في هذه المرحلة لمناقشات من هذا النوع، مضيفا أن الأمر سابق لأوانه، حيث أن جميع الأندية تخضع لفترة راحة سلبية وبالتالي فإن فترات متابعة اللاعبين ستبدأ مع انطلاق مسابقة الدوري للموسم 25- 26.

وقال طولان أن هناك اتفاقاً بين الجهاز الفني للمنتخب المشارك في كأس العرب والاتحاد المصري لكرة القدم يقضي بأن الأولوية في اختيار اللاعبين للمنتخب الوطني الأول ، بحيث يختار المنتخب الأول أولاً مَن يشاء من اللاعبين في قائمته و يعقب ذلك إعلان قائمة المنتخب المشارك في كأس العرب خلال الفترات الإعدادية التي تسبق البطولة ، مشيراً إلى أن الباب مفتوح للجميع لتمثيل الكرة المصرية.