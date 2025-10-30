قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
5 ملايين جنيه.. إعلامي يكشف عن صفقة جديدة للزمالك
البرتقال بـ 35 جنيها.. تعرف على أسعار الفاكهة الشتوية في الأسواق
هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. تعرف على موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر
استقرار نسبي في أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم
"رايحة وراجعة أقوى".. ربى حبشي مذيعة لبنانية تواجه السرطان بشجاعة على الهواء
التعليم: زيارات طلابية للمتحف المصري الكبير لتعزيز الوعي الحضاري
بيراميدز يخشى مفاجآت التأمين الإثيوبي في دوري أبطال إفريقيا
حقيقة صور الفنانة منة شلبي بفستان الزفاف
محافظ الغربية: نفخر باستضافة الدكتور نظير عياد أحد رموز الفكر الوسطي في العالم الإسلامي (صور)
تجار مخدرات.. القبض على 8 أشخاص غسلوا 250 مليون جنيه
6 سيدات وشخصان.. الداخلية تداهم نادياً صحياً للأعمال المنافية للآداب بالشيخ زايد
بوتين يعلن عن سلاح نووي مدمر وهو يشرب الشاي
تحقيقات وملفات

محافظ الغربية: نفخر باستضافة الدكتور نظير عياد أحد رموز الفكر الوسطي في العالم الإسلامي (صور)

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

استقبل اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية يرافقه الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا،الدكتور نظير محمد عياد مفتي الجمهورية، ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، وذلك في مستهل زيارته لعروس الدلتا للمشاركة في الندوة التي تنظمها جامعة طنطا تحت عنوان “تجديد الخطاب الديني وبناء الوعي لدى شباب الجامعة”، جاء ذلك بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ ، اللواء أحمد أنور السكرتير العام .

توجيهات محافظ الغربية 

وخلال اللقاء، رحّب محافظ الغربية بمفتي الجمهورية في رحاب المحافظة، مؤكدًا أن محافظة الغربية تفخر باستضافة أحد رموز الفكر الوسطي في مصر والعالم الإسلامي، مشيرًا إلى أن الندوة التي تنظمها جامعة طنطا تأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل ما توليه الدولة المصرية من اهتمام ببناء الوعي وتجديد الخطاب الديني بما يرسخ قيم الانتماء والفهم الصحيح للدين، وينأى بالشباب عن الأفكار الهدامة.

دعم الأسر والعائلات 

وأعرب اللواء أشرف الجندي عن سعادته بزيارة فضيلة المفتي، مؤكدًا أن التعاون بين محافظة الغربية ودار الإفتاء المصرية يعكس حرص مؤسسات الدولة على تنسيق الجهود في مجالات التوعية وبناء الإنسان، مشددًا على أن المحافظة تدعم كل المبادرات الهادفة إلى ترسيخ مفاهيم التسامح والتعايش والمواطنة، خاصة في الجامعات ومراكز الشباب. كما ثمّن المحافظ الدور الريادي لدار الإفتاء المصرية في نشر الفكر المستنير وتعزيز الخطاب الديني الوسطي الذي يواكب متطلبات العصر ويحافظ على ثوابت الدين.

توعية الشباب 

من جانبه، أعرب فضيلة الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، عن شكره وتقديره لمحافظ الغربية على حفاوة الاستقبال، مؤكدًا أن المحافظة تمثل نموذجًا متميزًا في دعم الفكر المستنير والمشاركة في المبادرات الوطنية الهادفة إلى تعزيز الوعي المجتمعي، مشيرًا إلى أن جامعة طنطا تلعب دورًا رائدًا في بناء العقول الواعية القادرة على التمييز بين الحقيقة والتطرف، وأن التعاون مع الأجهزة التنفيذية في المحافظة يسهم في تحقيق هذا الهدف السامي.

وأضاف مفتي الجمهورية أن ندوة “تجديد الخطاب الديني وبناء الوعي لدى شباب الجامعة” تأتي في إطار توجه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي نحو ترسيخ الفكر الوسطي ومواجهة الشائعات والتطرف بالفكر والمعرفة، مؤكدًا أن دار الإفتاء تولي اهتمامًا كبيرًا بتثقيف الشباب وتوعيتهم بقضايا العصر.

ومن جانبة أكد الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا أن الجامعة تسعى دومًا لفتح آفاق الحوار بين الطلاب والعلماء والمفكرين من أجل نشر الوعي الصحيح، موضحًا أن الندوة تأتي ضمن خطة الجامعة لبناء الوعي الفكري والثقافي لدى الشباب، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن. وأشاد رئيس الجامعة بالتعاون المثمر بين المحافظة ومؤسسات الدولة الدينية، وعلى رأسها دار الإفتاء المصرية، الذي يسهم في تعزيز منظومة القيم الوطنية وبناء الإنسان المصري القادر على مواجهة التحديات بعلم وفكر مستنير.

دعم المؤسسات 

وفي ختام اللقاء، أكد محافظ الغربية أن المحافظة ترحب دومًا بالتعاون مع المؤسسات الدينية والعلمية في كل ما يخدم مصلحة المواطن ويعزز الانتماء الوطني، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجميع من أجل بناء وعي وطني سليم يواجه التحديات ويصون مكتسبات الدولة.

اخبار محافظة الغربية دعم الأسر والعائلات مفتي الجمهورية ندوه توعية المواطنين الشباب جامعة طنطا

