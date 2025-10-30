قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظ الغربية يهنئ أعضاء مجلس الشيوخ الجدد ويؤكد أهمية التكامل بين الجهاز التنفيذي والتشريعي

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

استقبل اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، يرافقه الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ ، أعضاء مجلس الشيوخ الجدد، حيث أعرب عن خالص تهانيه لهم على ثقة المواطنين والقيادة السياسية التي نالوها، متمنيًا لهم التوفيق والسداد في أداء رسالتهم الوطنية لخدمة الوطن والمواطن، جاء ذلك بحضور اللواء أحمد أنور السكرتير العام للمحافظة ، المهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد.

توجيهات محافظ الغربية 

وأكد محافظ الغربية خلال اللقاء أن المحافظة تولي أهمية كبيرة لتعزيز قنوات التواصل والتنسيق الدائم بين الجهاز التنفيذي وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، انطلاقًا من الإيمان بأهمية العمل التكاملي في تحقيق أهداف التنمية الشاملة، ودعم خطط الدولة نحو الارتقاء بالخدمات وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين في مختلف القطاعات.

وشدد اللواء الجندي على أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر كافة الجهود التنفيذية والتشريعية لدعم مسيرة البناء التي يقودها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مؤكدًا أن التعاون الوثيق بين المحافظة وممثلي الشعب يسهم في سرعة حل مشكلات المواطنين، وتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات القومية والتنموية على أرض الغربية.

كما أشار المحافظ إلى أن أبواب المحافظة مفتوحة دومًا للحوار والتنسيق، مؤكدًا حرصه على دعم كل المبادرات والجهود التي تصب في مصلحة المواطن وتحقق التنمية المستدامة، مشيدًا بالدور الوطني لأعضاء مجلس الشيوخ في نقل نبض الشارع والمشاركة الفاعلة في رسم السياسات التي تمس حياة الناس بشكل مباشر.

وفي ختام اللقاء، أعرب أعضاء مجلس الشيوخ عن تقديرهم لمحافظ الغربية على دعمه المتواصل وتعاونه المثمر، مؤكدين التزامهم الكامل بالتنسيق الدائم مع الأجهزة التنفيذية والعمل بروح الفريق الواحد من أجل مواصلة مسيرة التنمية والبناء داخل المحافظة.

اخبار محافظة الغربية محافظ الغربية تحرك عاجل أمني تحسين المواطنين

سعر الذهب

عيار 21 يفقد 600 جنيه.. تراجع جديد في سعر الذهب الآن

وزير التربية والتعليم

5 معلومات عن الحافز الجديد المقرر صرفه للمعلمين اعتبارا من أول نوفمبر

ارشيفية

حقيقة غلق الطرق والمحاور يوم افتتاح المتحف المصري الكبير.. مصدر أمني يوضح

الاب الضحية

خدّره بحبوب منومة وخنقه.. القصة الكاملة لشاب أنهى حياة والده رجل الأعمال لخلاف على أموال في طنطا

رحمة محسن

آية قرآنية.. رحمة محسن تتحدى هوس الترند بمنشور ديني

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لاعتداء طاقم تمريض على مريضة بالعناية المركزة بمستشفى خاص بطنطا

لاستقطاب الزبائن أون لاين.. ماذا قالت الـ 8 سيدات اللاتي قبضن عليهن بممارسة الرذيلة؟

لاستقطاب الزبائن أون لاين.. نص اعترافات 8 سيدات قبض عليهن لممارسة الرذيلة بالدقهلية

رحمة محسن

رحمة محسن تتجاهل أزمة زوجها السابق وتعود لإحياء حفل الهالويين

بالصور

ماذا يحدث للجسم عند تغيير الساعة إلى التوقيت الشتوي؟ علامات غير متوقعة

ماذا يحدث للجسم عند الانتقال إلى التوقيت الشتوي؟
ماذا يحدث للجسم عند مضغ حبة من القرنفل يوميًا؟.. فوائد مذهلة وأضرار خفية

أبرز الفوائد الصحية لمضغ القرنفل يوميًا وكشف موقع
تموين الشرقية يضبط 325 طن خامات مجهولة المصدر بالعاشر من رمضان

جانب من المضبوطات
مدارس الشرقية تحتفل بافتتاح المتحف الكبير بتنظيم فقرات إذاعية للتعريف بالحضارة المصرية

مدارس الشرقية
وفاه ماجد هلال وكيرلس

سقطا من على الونش.. اختفاء الشركة وسرقة الكاميرات يثير الشكوك في وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس

نداء شرارة

أنت الهدية.. نداء شرارة تطرح أحدث أغانيها

ربى حبشش

هرجع بسرعة.. مذيعة لبنانية تعلن إصابتها بالسرطان للمرة الثانية

تنحي محامي شهيد الشهامة

العدالة أكبر من الأشخاص.. محامي المتهم الأول في قضية شهيد الشهامة بالغردقة يعلن تنحيه

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: تاريخ مصر يبهر العالم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: المتحف المصري الكبير.. لحظة فخر لكل مصري وأيقونة حضارية يشهد لها التاريخ

