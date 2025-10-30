محافظ الغربية يهنئ أعضاء مجلس الشيوخ الجدد ويؤكد أهمية التكامل بين الجهاز التنفيذي والتشريعي

استقبل اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، يرافقه الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ ، أعضاء مجلس الشيوخ الجدد، حيث أعرب عن خالص تهانيه لهم على ثقة المواطنين والقيادة السياسية التي نالوها، متمنيًا لهم التوفيق والسداد في أداء رسالتهم الوطنية لخدمة الوطن والمواطن، جاء ذلك بحضور اللواء أحمد أنور السكرتير العام للمحافظة ، المهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد محافظ الغربية خلال اللقاء أن المحافظة تولي أهمية كبيرة لتعزيز قنوات التواصل والتنسيق الدائم بين الجهاز التنفيذي وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، انطلاقًا من الإيمان بأهمية العمل التكاملي في تحقيق أهداف التنمية الشاملة، ودعم خطط الدولة نحو الارتقاء بالخدمات وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين في مختلف القطاعات.

وشدد اللواء الجندي على أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر كافة الجهود التنفيذية والتشريعية لدعم مسيرة البناء التي يقودها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مؤكدًا أن التعاون الوثيق بين المحافظة وممثلي الشعب يسهم في سرعة حل مشكلات المواطنين، وتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات القومية والتنموية على أرض الغربية.

كما أشار المحافظ إلى أن أبواب المحافظة مفتوحة دومًا للحوار والتنسيق، مؤكدًا حرصه على دعم كل المبادرات والجهود التي تصب في مصلحة المواطن وتحقق التنمية المستدامة، مشيدًا بالدور الوطني لأعضاء مجلس الشيوخ في نقل نبض الشارع والمشاركة الفاعلة في رسم السياسات التي تمس حياة الناس بشكل مباشر.

وفي ختام اللقاء، أعرب أعضاء مجلس الشيوخ عن تقديرهم لمحافظ الغربية على دعمه المتواصل وتعاونه المثمر، مؤكدين التزامهم الكامل بالتنسيق الدائم مع الأجهزة التنفيذية والعمل بروح الفريق الواحد من أجل مواصلة مسيرة التنمية والبناء داخل المحافظة.