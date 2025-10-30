مقتـ.ل 4 مسلحين بعد إحباط محاولة تسلل في شمال غربي باكستان

أعلن الجيش الباكستاني اليوم الخميس، مقتل أربعة مسلحين؛ بعدما تمكنت قوات الأمن من إحباط محاولة تسلل في مقاطعة "باجور" بإقليم "خيبر بختونخوا" الواقع شمال غربي البلاد.



وأفادت إدارة العلاقات العامة بالجيش الباكستاني - في بيان أوردته قناة "جيو نيوز" الباكستانية في نسختها الإنجليزية - بأن قوات الأمن رصدت تحركات مجموعة من المسلحين على الحدود الباكستانية - الأفغانية، مما دفعها إلى الاشتباك معهم وإحباط محاولة التسلل.



يشار إلى أن باكستان تشهد ارتفاعا ملحوظا في وتيرة الهجمات المسلحة، ويتم الإبلاغ عن معظم الهجمات في الأقاليم الباكستانية الحدودية مع أفغانستان وأبرزها "خيبر بختونخوا" و"بلوشستان".

