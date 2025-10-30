قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

جنايات الاسكندرية: المؤبد لنقاش قتل مسنة غربي المدينة

أحمد بسيوني

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة المتهم " ن.م.ف" بالسجن المؤبد ومصادرة المضبوطات وألزمته بالمصاريف الجنائية لاتهامه بقتل المجني عليها “ ك.م.ا”.

صدر الحكم برئاسة المستشار جمال زغلول البغدادي رئيس المحكمة ، وعضوية كل من المستشار إيهاب سلامة شاهين والمستشار عمر أحمد فتحي والمستشار محمد جميل خلف الله ، وسكرتير المحكمة مينا مجدي.

وتعود أحداث القضية المقيدة برقم 1701 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة برج العرب ،عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة برج العرب يفيد ببلاغ من شقيق المجني عليها باختفائها، وسرقتها بمحل سكنها بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة برج العرب، عن أن المتهم "ن.م.ف" نقاش توجه إلى الفيلا سكن المجني عليها "ك.م.ا"، 70 سنة، ربة منزل لمطالبتها بمبلغ مالي نظير قيامه بأعمال نقاشة وتشطيبات داخل الفيلا الخاصة بها، وهو مبلغ مالي قدره 3700 جنيه، وعند وصوله لمحل الواقعة شاهد باب الفيلا مغلقا، فقام بدفعه بقوة ودخل وشاهد المجني عليها في الحديقة، وحدثت بينهما مشادة ودفعها بقوة وهددته بالاستعانة بالجيران وطلب الشرطة له لسرقتها، وعند دفعها بقوة سقطت على الأرض فاصدم رأسها بالرصيف وسالت منه الدماء وأحضر عصا خشبية، وتعدى عليها بالضرب على رأسها عدة مرات حتى تأكد أنها توفيت، وأحضر سجادة من مسكنها ولفها بداخلها.

وقام بإحضار مادة سريعة الاشتعال بنزين من داخل الفيلا وسكبها عليها، وأشعل النيران بها لفترة زمنية طويلة، وعقب التأكد من احتراق جثمانها بالكامل، أحضر ساطورًا من مسكنها وقطع باقي الجثمان، وقام بإلقاء تلك الأجزاء داخل مواسير الصرف الصحي، وبعد ذلك ألقى هاتفها داخل الصرف الصحي لعدم الوصول إليها، واستولى على 8 كيلو سكر و4 زجاجات زيت، 2 علية صلصة، وجوال أرز و2 أسطوانة بوتاجاز، وفر هاربا مستقلا توكتوك.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وأقر بارتكاب الواقعة، وبعرضه على النيابة العامة، قررت إحالته لمحكمة جنايات الإسكندرية.

